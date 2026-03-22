Esto es todo lo que se sabe hasta el momento sobre el desprendimiento de La Gomera: afecta a unos 50 vecinos

El desprendimiento en La Gomera mantiene aislados los núcleos de Erque y Erquito tras el paso de la borrasca Therese, que ha provocado inestabilidad en el terreno y múltiples incidencias en la red viaria de Vallehermoso. El Ayuntamiento ha prohibido el acceso a la carretera afectada y pide máxima precaución a la población.
La situación se ha producido en el municipio de Vallehermoso, donde un desprendimiento en la carretera de acceso a Erque y Erquito ha obligado a cortar completamente la vía. La medida responde al riesgo existente por nuevos movimientos de tierra tras las intensas lluvias registradas en las últimas horas.
Según ha informado el consistorio, el terreno presenta inestabilidad, lo que impide garantizar la seguridad de los desplazamientos. Por este motivo, se mantiene la prohibición de acceso hasta nuevo aviso.
Al menos 50 vecinos afectados por el aislamiento
El corte de la carretera afecta directamente a unos 50 vecinos, entre ellos varios menores de edad, según el 112.
Tal y como se informó previamente, los equipos de emergencia se desplazaron hasta la zona tras el incidente.
La mayoría de los residentes han optado por permanecer de forma voluntaria en los caseríos, pese a la situación de aislamiento, a la espera de que se restablezca el acceso con garantías de seguridad.
Más desprendimientos en Vallehermoso
El Ayuntamiento ha advertido de que no se trata de un caso aislado. La borrasca Therese en La Gomera ha generado incidencias en distintos puntos del municipio y también en la red insular.
Las zonas más afectadas son:
- Epina
- Macayo
- Accesos a la costa de Vallehermoso
- Alojera
- Vías de conexión con otros núcleos
En todos estos puntos se han registrado desprendimientos y caídas de material, lo que ha obligado a extremar la vigilancia y adoptar medidas preventivas.