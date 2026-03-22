Aislados en La Gomera: 10 vecinos, cinco de ellos niños, atrapados en Erque y Erquito por el desprendimiento de la carretera

La pista de acceso a Erque y Erquito, en Vallehermoso, ha quedado cerrada este domingo tras un desprendimiento en la vía y por la inestabilidad del terreno causada por las lluvias de la borrasca Therese. La incidencia afecta a diez vecinos, entre ellos cinco menores, mientras los equipos de rescate ya se han desplazado a la zona.
El Ayuntamiento de Vallehermoso ha informado de la prohibición de acceso a la carretera que conecta con los caseríos de Erque y Erquito. La medida responde al riesgo existente en la vía tras el derrumbe registrado y al estado del terreno, que presenta inestabilidad por las precipitaciones de las últimas horas.
Según la información facilitada por el consistorio, la situación afecta a diez residentes de estos núcleos, entre ellos cinco menores de edad. Hasta el lugar se desplazaron equipos de rescate para evaluar la incidencia y atender a los vecinos.
La mayoría de las personas afectadas ha optado por permanecer de forma voluntaria en la zona aislada, a la espera de que mejore la seguridad en el acceso. Por el momento, el cierre se mantiene mientras se analiza la evolución del terreno y el alcance de los daños en la pista.
El Ayuntamiento también ha advertido de nuevos problemas por desprendimientos en distintos puntos del municipio y de la red insular. Entre las zonas con mayor afección figuran Epina, Macayo y los accesos a la costa de Vallehermoso y Alojera. También se han detectado incidencias en accesos a otros núcleos del municipio.