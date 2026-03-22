La borrasca Therese pierde fuerza de madrugada en Canarias pero mantiene el riesgo en varias islas

La borrasca Therese ha perdido fuerza durante la noche del 21 al 22 de marzo de 2026 en Canarias. La lluvia ha remitido con claridad respecto a la madrugada anterior, pero el viento ha seguido golpeando con intensidad y el temporal deja a primera hora de este domingo carreteras cerradas, riesgo de desprendimientos, incidencias costeras y algunas averías eléctricas.
La evolución de la noche confirma un cambio de escenario. El episodio más duro de lluvias ha quedado atrás, aunque la situación dista de estar normalizada en varios puntos del archipiélago. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha registrado rachas muy fuertes durante la madrugada, con 118 kilómetros por hora en Izaña, en Tenerife, y 111 km/h en el Alto Igualero, en La Gomera.
También se han anotado rachas destacadas en Agüimes, con 85 km/h; en Vega de San Mateo, con 84 km/h; y en Sabinosa, con 82 km/h. Son valores que reflejan una noche todavía adversa, pese a la mejoría en las precipitaciones.
Lluvias
En cuanto a la lluvia, los acumulados han sido mucho más bajos que los del sábado. Hasta primera hora de la mañana, la Aemet ha recogido 18,8 litros por metro cuadrado en Vega de San Mateo, 17,6 en Cuevas del Pinar, en San Bartolomé de Tirajana, y otros 17,6 en Tejeda.
También se han registrado 17 litros en Las Tirajanas y 15,6 en el Roque de los Muchachos. La diferencia con la madrugada anterior es notable: solo en Vega de San Mateo se habían alcanzado entonces 55 litros por metro cuadrado.
La noche también ha dejado temperaturas mínimas frías en zonas altas. Izaña ha marcado 0,2 grados, mientras que Las Cañadas del Teide y el Roque de los Muchachos se han quedado en 0,6. En Vega de San Mateo los termómetros han bajado hasta 4,1 grados y en el Alto Igualero hasta 5,2.
Incidencias
Pese a la mejoría, el impacto de Therese sigue siendo visible. El 112 Canarias ha gestionado desde la medianoche hasta las 08.00 horas menos de una decena de incidentes, sobre todo por caída de ramas y piedras en la calzada, achiques de viviendas y problemas en el alumbrado público.
La cifra es inferior a la de horas anteriores, pero los servicios de emergencia mantienen la vigilancia.
El principal problema a esta hora está en la red viaria. En Gran Canaria continúan cerradas varias carreteras por desprendimientos, arrastres y medidas preventivas. Entre ellas figuran la GC-608 en el acceso a La Culata, la GC-400 en Ariñez, la GC-60 entre Barranco de Tejeda y Ayacata, la GC-210 en tramos entre Tejeda, Artenara y La Aldea, y la GC-505 en el Barranco de Arguineguín.
A esa lista se suman cierres en la GC-606, la GC-200 en accesos al Mirador del Balcón, Andén Verde y Tirma, la GC-305 en Firgas, la GC-15 entre Lagunetas y Cueva Corcho, así como la GC-216 en Tamadaba. Además, siguen activos cierres preventivos en la GC-605 y la GC-231.
En Tenerife, el paso de la borrasca ha dejado afecciones en la costa en El Médano, el Puertito de Adeje, Guía de Isora y Buenavista del Norte. También se han producido cortes de suministro eléctrico que han afectado a una treintena de personas. El Cabildo mantiene abiertos tres albergues de emergencia para unas 80 personas.
Los accesos al Teide siguen cerrados
Los accesos al Parque Nacional del Teide siguen cerrados por hielo, nieve y desprendimientos, sobre todo en la vertiente sur. Tampoco se puede circular por la TF-445, de acceso a Punta de Teno, y permanece afectado un carril de la avenida Costanera en Bocacangrejo.
El Cabildo destaca 276 litros por metro cuadrado en Cruz de Tea, 212 en Vilaflor, 180 en Trevejos y 153 en Santiago del Teide. Con la mejoría del tiempo, el PEIN ha pasado a situación de prealerta desde las 08.00 horas.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido prudencia y ha insistido en que, aunque la borrasca se aleja, las consecuencias sobre el terreno todavía pueden causar problemas. El mensaje de las autoridades es claro: menos lluvia, pero aún no es momento de bajar la guardia.