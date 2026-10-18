La Tahonilla abre sus puertas para descubrir a los ´Guardianes de la Biodiversidad´

Hay historias que suceden lejos de los focos. Comienzan con una llamada que alerta de un animal herido, con una pardela desorientada por las luces de la ciudad, con una tortuga atrapada en un sedal o con una semilla cuidadosamente conservada que algún día puede ayudar a recuperar una especie amenazada. Detrás de cada una de ellas hay ciencia, experiencia, sensibilidad y mucha dedicación.
Ese universo, tan valioso como poco conocido, es el corazón de Guardianes de la Biodiversidad, el nuevo proyecto audiovisual de la Fundación Diario de Avisos, con la colaboración del Cabildo de Tenerife a través de la Consejería Insular del Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias. La serie se estrena este martes, 20 de octubre, en Atlántico Televisión y propone otra manera de mirar la naturaleza de Tenerife. No se limita a mostrar su belleza, sino que pone en primer plano el conocimiento, el compromiso y el esfuerzo humano que hacen posible conservarla.
El punto de partida es el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre “La Tahonilla”, gestionado por el Cabildo de Tenerife. Hablar de este Centro es hablar de una labor que suma más de medio siglo dedicada a la atención y recuperación de fauna silvestre. Junto al Vivero Insular de Flora Autóctona, forma el Centro Ambiental La Tahonilla, un espacio dedicado a la protección del patrimonio natural de la Isla. Su actividad abarca la recuperación y devolución de animales al medio natural, pero también la conservación vegetal, la divulgación y la sensibilización ambiental. Sus jardines y espacios exteriores reúnen, además, más de 60 especies de plantas autóctonas de Tenerife, muchas de ellas endémicas y amenazadas.
Solo en la campaña de rescate de juveniles de pardela cenicienta de 2025 se rescataron 2.637 ejemplares en 50 días, con un 96 % de éxito en la liberación. Detrás de esas cifras hay veterinarios, técnicos, agentes, voluntariado, cuerpos de seguridad y ciudadanía trabajando de forma coordinada. Una red humana y profesional que constituye, precisamente, uno de los grandes protagonistas de la serie.
Historias reales, ciencia y conservación
Cada capítulo abre una ventana diferente al trabajo de conservación que se desarrolla en Tenerife. La serie permitirá conocer desde dentro qué ocurre cuando un animal herido llega a La Tahonilla, cómo se realiza su valoración, qué cuidados recibe y qué proceso debe superar antes de regresar, cuando es posible, a su hábitat.
El recorrido se adentra también en algunos de los grandes retos que afronta la fauna de la Isla. Las cámaras acompañarán la campaña de rescate de pardelas, mostrarán el trabajo con tortugas marinas afectadas por anzuelos, sedales, redes y otros residuos y acercarán al espectador a la recuperación de rapaces nocturnas y otras especies que requieren atención especializada.
La flora tendrá igualmente un papel esencial. Los viveros de La Tahonilla permitirán descubrir cómo se reproducen plantas autóctonas y amenazadas, qué técnicas se emplean para reforzar sus poblaciones y cómo se trabaja en la restauración de espacios degradados. La serie abordará también el seguimiento de especies tan singulares como el lagarto gigante de Tenerife y mostrará la complejidad que supone hacer frente a amenazas como la expansión de plantas exóticas invasoras, la hierba de la Pampa, la termita subterránea o la introducción de fauna exótica.
Todo ello compone un mosaico de historias que ayuda a comprender que conservar la biodiversidad exige actuar en muchos frentes a la vez. Rescatar, investigar, reproducir, vigilar, prevenir, restaurar y educar forman parte de un mismo esfuerzo para proteger unos ecosistemas tan valiosos como frágiles.
Las personas detrás de la biodiversidad
Guardianes de la Biodiversidad no es un catálogo de especies. Su verdadero hilo conductor son las personas. Veterinarios, técnicos, investigadores, especialistas y profesionales que trabajan sobre el terreno comparten ante las cámaras aquello que conocen porque forma parte de su día a día.
Recuperar un animal, reproducir una planta amenazada, conocer el estado de una población o contener una especie invasora implica un trabajo riguroso y continuado que rara vez rara vez resulta visible fuera del ámbito profesional. La serie pone rostro a esa cadena de conocimiento, experiencia y cuidados que habitualmente permanece fuera de nuestra mirada.
Conservar no consiste únicamente en reaccionar ante una emergencia. También significa anticiparse, investigar, prevenir y comprender de qué manera nuestras decisiones afectan al entorno. Y supone contar con profesionales cualificados capaces de responder cuando una especie, una población o un ecosistema se encuentran amenazados.
Una ventana al asombro y una herramienta educativa
La serie nace para inspirar, pero su vocación va mucho más allá. Guardianes de la Biodiversidad busca despertar la curiosidad y transformarla en conocimiento. Cada capítulo convierte situaciones reales en una oportunidad para aprender sobre fauna, flora, ecosistemas, amenazas ambientales y responsabilidad ciudadana.
Su formato audiovisual, el lenguaje accesible y la voz de los propios profesionales convierten el proyecto en una valiosa herramienta de educación y sensibilización ambiental para jóvenes, familias y centros educativos. Al convertir el conocimiento técnico y científico en relatos visuales comprensibles y cercanos, la serie facilita el aprendizaje y favorece una conexión más directa con la realidad ambiental de la Isla. Esta dimensión educativa enlaza, además, con la propia vocación de La Tahonilla como espacio de conocimiento, divulgación y sensibilización sobre el patrimonio natural de Tenerife.
Esa capacidad para acercarnos a lo que normalmente no vemos convierte la serie, además, en una invitación al asombro: a detenernos, observar y descubrir la extraordinaria complejidad de una naturaleza que muchas veces tenemos delante sin llegar a conocerla realmente.
Una serie para descubrir y volver a ver
Guardianes de la Biodiversidad se estrenará el martes 20 de octubre en Atlántico Televisión, cuya señal puede seguirse también a través del canal 10 de Movistar Plus. A partir de entonces habrá nuevos estrenos cada martes y miércoles a las 22:35 horas, además de posteriores redifusiones.
El proyecto contará también con un microsite propio en la web de la Fundación Diario de Avisos. En este espacio se reunirá toda la información sobre el proyecto y se incorporarán progresivamente los capítulos después de cada estreno, creando un archivo audiovisual que permitirá volver a verlos, compartirlos y seguir aprendiendo más allá de su emisión televisiva.