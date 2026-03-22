Los aeropuertos canarios registran ocho desvíos y una cancelación por la borrasca Therese este domingo

El mal tiempo causado por la borrasca Therese este domingo ha obligado a cancelar un vuelo y desviar otros ocho trayectos que tenían como destino el Aeropuerto de Lanzarote. Aena confirma que las fuertes rachas de viento y la baja visibilidad complican las operaciones en el archipiélago tras un sábado con 33 cancelaciones.
El entorno del Aeropuerto César Manrique-Lanzarote es la zona más afectada durante la jornada de hoy con un enlace procedente de Gran Canaria cancelado ante la imposibilidad de operar con seguridad.
Aena también informa de ocho desvíos adicionales hacia los aeropuertos de Gran Canaria y Fuerteventura. Estos vuelos procedían de ciudades europeas como Londres, Manchester, Newcastle, Hamburgo, Frankfurt y Rotterdam.
Los pasajeros afectados por la borrasca Therese han tenido que aterrizar en pistas alternativas a la espera de una mejora en las condiciones climáticas del aeropuerto lanzaroteño.
El impacto de este fenómeno meteorológico ha sido constante durante todo el fin de semana. Solo este sábado, la borrasca Therese provocó la suspensión de 33 operaciones y siete desvíos en el espacio aéreo canario.