Fin al calendario del taxi en Santa Cruz: 675 licencias podrán trabajar sin limitaciones

Las 675 licencias de autotaxis de Santa Cruz podrán trabajar, a partir del 1 de marzo, cualquier día de la semana que estimen conveniente, sin que los conductores se vean obligados a cumplir con los días de parada obligatoria que, durante trece años, se han fijado en el calendario laboral que limitaba por letras, pares e impartes, la presencia de más unidades en la ciudad.
La supresión del calendario, con sus restricciones, fue acordado ayer por el alcalde, José Manuel Bermúdez, y la nueva concejala delegada en materia del transporte público del taxi, Gladis de León, durante una reunión solicitada por la patronal Élite Taxi, en la cual se acordó dejar sin efecto esta medida hasta finales de 2026.
Bermúdez indicó que “esta iniciativa la llevaremos al Pleno municipal lo antes posibles, tras lo cual, el actual calendario quedará sin efecto hasta finales de este año, momento en que se evaluará sus repercusiones”.
El regidor señaló que “gracias a este acuerdo tendremos la totalidad de los taxis trabajando en la calle, dando respuesta así a la demanda de muchos ciudadanos que habían expresado la necesidad de contar con una mayor oferta de este servicio público en la capital”.
Por su parte, Gladis de León apuntó que “con estas reuniones hay que acercar posiciones con los profesionales del taxi con la finalidad de ir afrontando las demandas que sean técnicamente posibles llevar a cabo” y detalló que “además, seguiremos con la cronología de la Mesa del Taxi, donde afrontamos las necesidades y demandas del colectivo, así como las ventajas que se van añadiendo y los compromisos para hacer del taxi un servicio público cada vez más al tanto de la ciudadanía”.
Por su parte, el presidente de Élite, Miguel Ojeda, subrayó que “haciendo honor a nuestra máxima representatividad en la Mesa del Taxi, hemos solicitado en esta reunión la eliminación inminente del calendario, con el objetivo de que sea efectivo a partir del 1 de marzo y se mantenga en modo de prueba todo el año. Llevamos trece años con el mismo calendario vigente y, aunque el rescate de licencias está casi muerto o a punto de finalizar, la ciudad crece y resulta necesario dar respuesta a los vecinos de Santa Cruz”.
Aplicación móvil
Sobre la llegada de De León -quien sustituye a Evelyn Alonso tras su renuncia al cargo – añadió que “es una oportunidad para intentar dar un empuje al colectivo y contribuir a la redistribución de las unidades por toda la ciudad”. En este sentido, Ojeda subrayó que “este paso, unido a la próxima puesta en marcha de la aplicación móvil (app) para poder pedir o reservar taxis en el municipio, contribuirá a mejorar el servicio del taxi”.
Cabe recordar que el Ayuntamiento, a través del área de Planificación Estratégica, implantará en octubre la nueva app del taxi, acompañada de un número de WhatsApp, que permitirán tanto a ciudadanos como a taxistas realizar y gestionar las peticiones del servicio a través de dispositivos móviles o tablets, tal y como avanzó DIARIO DE AVISOS. La herramienta, que desarrollará Atlantis Tecnología, comenzará su desarrollo y estará seis meses en fase de prueba.