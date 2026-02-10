Una nueva ‘app’ y un ‘WhatsApp’ permitirán pedir o reservar taxis en Santa Cruz

Solicitar o reservar con antelación un taxi en la capital tinerfeña será mucho más fácil a partir del próximo octubre, gracias a la implantación de una nueva aplicación móvil (app), acompañada de un número de WhatsApp, y ambos gratuitos, que permitirán tanto a ciudadanos como a taxistas realizar y gestionar las peticiones del servicio de transporte público en el municipio a través de dispositivos móviles o tablets.
El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de Planificación Estratégica, acaba de adjudicar la contratación de la plataforma tecnológica que dará soporte a esta herramienta a la empresa Atlantis Tecnología y Sistemas por un importe cercano a los 250.000 euros, gasto que engloba tanto el desarrollo y puesta en marcha de la app, como el mantenimiento de la misma.
El concejal del área, Carlos Tarife, explicó ayer que tanto la nueva app como el servicio de WhatsApp se implantará en fase de prueba en la capital, comenzando ahora con el desarrollo de un sistema, que, el próximo agosto, permitirá realizar prácticas en tiempo real para, si todo funciona correctamente, pueda estar en pleno funcionamiento en el mes de octubre.
El edil señaló que “el nuevo sistema incluirá una plataforma central en la nube y una aplicación móvil para clientes y taxistas, además de tener como novedad que se facilitará un número de WhatsApp concreto para unificar el de los diferentes radiotaxis que operan en el municipio, aparte de facilitar el uso a personas mayores que no sepan manejarse con la aplicación móvil”.
De esta manera, añadió Tarife, “cualquier persona podrá solicitar a partir de agosto, en período de prácticas, un taxi en la ciudad de manera inmediata o hacer reservas anticipadas, indicando el trayecto o las necesidades específicas como vehículo adaptado a personas con movilidad reducida, el número de pasajeros o transporte de mascotas”.
Asimismo, el concejal del área detalló que el servicio de pago de la tarifa no cambiará, por el momento, con esta nueva aplicación, por lo que el usuario seguirá abonando el trayecto bien con tarjeta bancaria o bien en efectivo, como se hace actualmente. “Lo novedoso se centrará en esa función de la app que permitirá unificar los distintos números de teléfono de los radiotaxis, además de ofrecer información en diferentes idiomas para que también los visitantes puedan solicitar o reservar el servicio, lo que generará más economía a la ciudad”.
Acciones
Otras acciones pasarán por las reservas de taxis, que se podrán realizar con días de antelación, así como conocer qué taxista se encuentra más cerca del lugar en el que se demanda el servicio a través de un mensaje que llegará a la unidad más próxima, lo que garantizará una mayor seguridad al profesional del taxi y al usuario.
Además, el colectivo podrá conocer en tiempo real qué paradas están vacías en la ciudad, para que puedan ir directamente a áreas de descanso, optimizando el trabajo y reduciendo tiempos de circulación, lo que ayudará a mejorar la movilidad urbana.
“La tecnología permitirá gestionar de manera más eficiente los recursos y responder mejor a las necesidades de la población, con una aplicación móvil que sufragará íntegramente el Ayuntamiento y que no costará nada ni al ciudadano ni al taxista. Por ello, confío en que al menos el 80% del taxi se sume a esta iniciativa”, aseveró Tarife.
El proyecto no solo facilitará la conexión entre clientes y conductores, sino que incorporará elementos de seguridad como un botón de pánico que permitirá al taxista contactar de manera inmediata con la Policía Local o con servicios de emergencia en caso de riesgo.