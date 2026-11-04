2,7 millones de plazas aéreas desde Reino Unido afianzan el liderazgo de Tenerife en el mercado británico

Tenerife vuelve a constatar un año más en la WTM de Londres su liderazgo en el archipiélago en el mercado británico. La capacidad regular de llegada prevista para el conjunto de 2026 desde Reino Unido alcanza las 2.717.431 plazas hacia la isla, una cifra prácticamente idéntica a la del año anterior. En la feria, inaugurada hoy, la isla mantendrá encuentros con los principales turoperadores, agencias de viajes, aerolíneas y medios de comunicación acreditados, con varios objetivos estratégicos: reforzar la conectividad aérea directa desde Reino Unido, atraer a viajeros con mayor nivel de renta e interesados en experiencias vinculadas a la aventura y el lifestyle, y dar a conocer la apuesta de Tenerife por promover una forma de viajar más responsable, poniendo en valor el respeto por el entorno, la identidad local y las comunidades de la isla.
Asimismo, se presentará la diversidad de experiencias y productos turísticos que aportan valor añadido al destino, con especial atención a la gastronomía, el producto local y el sector primario, como elementos fundamentales para acercar al visitante a la identidad, la cultura y las tradiciones de Tenerife. Una oferta que permite conectar la actividad turística con el territorio, impulsar el consumo de productos de proximidad y generar oportunidades para los productores y profesionales locales, aportando así un mayor valor al destino.
El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, destaca que “el mercado británico es estratégico para Tenerife, no solo por su cuota de mercado y su conectividad aérea, sino también por su importante contribución a la economía insular. Nuestro objetivo es seguir consolidando esta relación, apostando por un modelo turístico que atraiga a visitantes con mayor capacidad de gasto, interesados en descubrir la diversidad de la isla y en disfrutar de experiencias de calidad. Queremos que Tenerife siga siendo un destino competitivo, que genere oportunidades para nuestra economía y bienestar para nuestra población”.
Por su parte, la CEO de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, señala que “la WTM de Londres es una oportunidad fundamental para reforzar nuestra relación con el mercado británico y seguir avanzando en la diversificación de nuestra oferta. Queremos conectar con un viajero que busca experiencias auténticas, vinculadas a la naturaleza, la aventura, la gastronomía y el estilo de vida de Tenerife. Al mismo tiempo, queremos transmitir nuestra apuesta por viajar de forma responsable, invitando a descubrir la isla desde el respeto a su entorno, su cultura y su identidad. Nuestro propósito es atraer a un visitante que valore lo que Tenerife ofrece y contribuya positivamente al destino y a la economía de la isla”.
Capacidad aérea
Durante el verano de 2026, la capacidad regular se ha situado en 1.544.574 plazas de llegada, un 0,2 % más que en el verano de 2025. En esta temporada, a punto de finalizar, EasyJet UK Ltd ha aumentado su capacidad hacia Tenerife un 1 % y alcanza una cuota del 26 %. También han incrementado su oferta BA Euroflyer, un 5,5 %, y British Airways, un 10,3 %, con cuotas del 3 % y del 1,8 %, respectivamente. Con vistas al invierno de 2026/2027, la capacidad regular ofertada desde ese mercado asciende a 1.179.403 plazas, un 1,6 % más que en el invierno de 2025/2026.
La delegación de la isla está encabezada por la CEO de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, quien acude acompañada por técnicos de la entidad pública turística, varias de sus empresas asociadas y los representantes de los cuatro municipios turísticos Puerto de la Cruz, Adeje, Arona y Santiago del Teide, entre otros.
Tenerife consolida el valor económico del mercado británico
La facturación turística generada por el gasto del turismo británico en 2025 se situó en 3.708,7 millones de euros, un 3,6 % superior a la registrada en 2024. En el primer semestre de 2026, la facturación turística de este mercado alcanzó los 1.727 millones de euros, un 1 % más que en el mismo periodo de 2025.
Por su parte, la satisfacción de los visitantes británicos se situó en 8,77 puntos sobre diez, por encima del promedio y como el mercado con mayor nivel de satisfacción. En el primer semestre de 2026, el turista británico que visitó Tenerife tenía una edad media de 50,9 años e ingresos familiares de 63.037 euros anuales, un 2,6 % más que en el mismo periodo del año anterior. Su estancia media fue de 8,4 días, con un gasto por persona de 1.497,97 euros, un 2,8 % más, y un desembolso diario de 195,5 euros, un 1,6 % superior.