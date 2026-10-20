Clavijo reivindica que los sueldos han subido “más que nunca” en su mandato

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reivindicado este martes que los sueldos en las islas han subido “más que nunca” durante su mandato y que se ha producido un “cambio de tendencia” en la construcción de viviendas, mientras que ha calificado con “un cero” la gestión del anterior Gobierno, que era muy bueno haciendo planificaciones y dando discursos, pero no llevándolos a la práctica.
Clavijo ha respondido así en el pleno del Parlamento al portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, quien ha denunciado que la pobreza se cronifica en las islas pese a que se genera “más riqueza que nunca” y ha señalado la vivienda como la principal causa de exclusión, con 293.000 personas que no pueden pagar mensualmente su hipoteca o su alquiler.
Campos ha situado en 704.000 las personas en riesgo de exclusión en Canarias y ha advertido de que muchas familias, incluso cuando pueden afrontar el pago de su vivienda, se convierten automáticamente en pobres después de hacerlo.
Campos ha contrapuesto esta situación con los récords de llegada de turistas y unos beneficios empresariales a veces “absolutamente escandalosos”, mientras las islas mantienen, según ha señalado, los salarios más bajos y una de las cestas de la compra más caras de España.
Ha recordado a Clavijo que las competencias exclusivas en vivienda corresponden al Gobierno de Canarias y ha defendido que las promociones que se construyen actualmente proceden del plan canario de vivienda impulsado en la pasada legislatura, al que se destinaron 600 millones de euros.
En su respuesta, el presidente ha insistido en que se ha producido un cambio de tendencia en la construcción de viviendas con el actual Gobierno, con la aprobación de tres decretos, la construcción de vivienda pública y la petición para limitar la compra de viviendas por extranjeros.
Sobre los salarios, ha señalado que se han firmado dos convenios con el sector turístico y que ha vuelto a reclamar mejoras de productividad que permitan elevar los sueldos.
Clavijo ha reconocido que la inflación castiga a las clases medias, pero ha rechazado que su Gobierno sea responsable de ella y ha reprochado al anterior Ejecutivo de no aprovechar los recursos disponibles porque fuerao “unos incapaces”.