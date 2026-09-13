La Aemet activa avisos por calor y calima, que se intensifica en Canarias: estas son las islas que se verán más afectadas

Canarias afronta este domingo un nuevo episodio de calima y ascenso de las temperaturas, una situación que se intensificará mañana lunes en las Islas orientales. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos amarillos en Lanzarote y Fuerteventura por calor y polvo en suspensión, mientras continúa la prealerta por riesgo de incendios forestales en las Islas occidentales y Gran Canaria.
La jornada estará marcada por la presencia de polvo en suspensión, especialmente en zonas de interior de Lanzarote y Fuerteventura y en medianías y cumbres del resto de las Islas. Las temperaturas subirán de forma generalizada, según la previsión.
La calima gana terreno este domingo en Canarias
Así, la Aemet prevé para este domingo intervalos nubosos en zonas bajas del norte de las islas montañosas, que tenderán a cielos poco nubosos durante las horas centrales.
En el resto del Archipiélago predominarán los cielos poco nubosos o despejados.
El fenómeno más significativo será la calima, que afectará principalmente al interior de Lanzarote y Fuerteventura, así como a las medianías y cumbres de las demás Islas.
Las temperaturas experimentarán un ligero o moderado ascenso en general, con una subida especialmente apreciable en medianías y zonas altas. El viento será moderado del norte a nordeste en zonas bajas y perderá intensidad después del mediodía.
El calor se intensifica el lunes: hasta 34 grados
El episodio dará un paso más este lunes, 14 de septiembre. La Aemet espera cielos poco nubosos o despejados en general, salvo intervalos nubosos durante la primera mitad del día en las costas de las islas montañosas.
La calima podrá alcanzar concentraciones significativas en zonas bajas de Lanzarote y Fuerteventura. En estas dos Islas estarán activos avisos amarillos por polvo en suspensión durante la jornada.
A este aviso se suma el riesgo por temperaturas máximas de hasta 34ºC en Lanzarote y Fuerteventura, principalmente en zonas de interior.
En Gran Canaria también será probable alcanzar los 34ºC de forma local en medianías orientadas al sur y oeste.
Se mantiene la prealerta por incendios forestales
El aumento de las temperaturas coincide con la prealerta por riesgo de incendios forestales que permanece vigente en El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.