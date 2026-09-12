La Aemet confirma lo que llega este domingo a Canarias: calima y más calor

La calima regresará este domingo a Canarias y lo hará acompañada de un nuevo ascenso de las temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el polvo en suspensión afecte especialmente a Lanzarote y Fuerteventura, aunque también alcanzará las medianías y cumbres del resto de las Islas.
Las temperaturas experimentarán un ligero a moderado ascenso, especialmente en medianías y zonas altas.
En las capitales canarias, Aemet prevé máximas de 32 grados en Santa Cruz de Tenerife y de 28 grados en Las Palmas de Gran Canaria.
Viento moderado y tendencia a amainar
El viento soplará moderado del norte a nordeste en las zonas bajas, aunque tenderá a perder intensidad después del mediodía.
En las zonas altas predominará la componente este.
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