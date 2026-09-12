La Aemet avisa de un sábado de bochorno en Canarias: hasta 34 grados y calima

Las temperaturas en Canarias volverán a experimentar un repunte este sábado, con registros que podrán alcanzar los 34 grados en determinados puntos de las medianías del sur de las Islas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La jornada estará marcada por cielos predominantemente despejados, la presencia de calima en altura y vientos con rachas fuertes en vertientes expuestas.
El ascenso térmico será especialmente acusado en las zonas altas y en las medianías orientadas al sur. Por capitales de provincia, Santa Cruz de Tenerife registrará una máxima de 30 grados, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria el mercurio no superará los 26 grados. Las temperaturas mínimas se mantendrán entre los 18 y los 24 grados en el Archipiélago.
El pronóstico meteorológico detalla que el viento moderado del nordeste soplará con intervalos de fuerte en zonas bajas del sureste y noroeste de la mayoría de las islas, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes. Asimismo, en el mar predominará la marejada a fuerte marejada con mar de fondo del norte o nordeste de hasta dos metros.
El tiempo por islas este sábado
- Tenerife: cielos nubosos en el nordeste con apertura de claros en las horas centrales. En el resto de la Isla, ambiente poco nuboso y calima en altura. Las temperaturas máximas subirán de forma moderada en medianías, donde se superarán los 30 grados en la vertiente este. Los termómetros oscilarán entre los 22 y los 30 grados en la capital tinerfeña.
- Gran Canaria: nubosidad en la costa norte que tenderá a intervalos diurnos, mientras el resto del territorio permanecerá despejado con polvo en suspensión. El ascenso térmico será notable en zonas altas, rebasando los 30 grados en amplias áreas del sur y rozando de forma local los 34 grados. En la capital grancanaria se prevén entre 24 y 26 grados.
- Lanzarote: cielos poco nubosos con intervalos en el oeste a primeras y últimas horas del día, acompañados de calima en altura. Las temperaturas cambiarán poco o subirán ligeramente, marcando en Arrecife entre 23 y 29 grados.
- Fuerteventura: predominio de cielos despejados con calima en niveles altos. El aumento de las máximas será más claro en el sureste, donde se sobrepasarán los 30 grados. En Puerto del Rosario las temperaturas irán de los 23 a los 30 grados.
- La Gomera: intervalos nubosos en el norte bajo y cielos despejados en el resto con calima ligera. Las máximas experimentarán un ascenso en el interior. San Sebastián de La Gomera registrará valores entre 22 y 28 grados.
- La Palma: cielos nubosos en zonas bajas del norte y nordeste, y despejados en el resto de la Isla. Suben ligeramente las máximas y bajan de forma leve las mínimas. En Santa Cruz de La Palma se esperan de 20 a 28 grados.
- El Hierro: nubes en el norte y tiempo despejado en el resto, con calima ligera en altura. Las temperaturas máximas irán en ascenso, siendo más marcado en zonas altas. Valverde fluctuará entre los 18 y los 24 grados.