Sanidad avisa de un episodio de temperaturas extremas en Santa Cruz y El Rosario desde mañana

La Dirección General de Salud Pública informó ayer del inicio de un episodio de temperaturas extremas con potencial riesgo para la salud que, desde mañana, domingo, pondrá en aviso naranja a los municipios de Santa Cruz y El Rosario, en Tenerife; Las Palmas de Gran Canaria y Telde, en Gran Canaria; y a toda la isla de Lanzarote, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el Ministerio de Sanidad. En la isla de Fuerteventura se activará el nivel amarillo.
La información disponible no permite precisar la duración de este episodio de calor intenso, por lo que la información se irá actualizando conforme esté disponible su estimación. Lo que sí está claro es que la superación de los umbrales de temperatura máxima en las zonas de MeteoSalud, indican un aumento del riesgo de golpes de calor y otros problemas de salud especialmente en población sensible y vulnerable.
Hasta 36 grados el miércoles
La predicción de la Aemet para estos días muestra ya temperaturas elevadas desde hoy, sábado, cuando se prevén máximas de hasta 31 grados en el muncipio de Santa Cruz de Tenerife. Mañana, domingo se podrán alcanzar los 32 grados y el lunes, se prevé una temperatura máxima de 34 grados. Será el miércoles cuando los termómetros se disparen, ya que según la Agencia de Meteorología, se registrarán 36 grados de máxima y 26 de mínima en el municipio.
En El Rosario, afectado también por este aviso naranja de Sanidad, la máxima temperatura se alcanzará el martes, con 32 grados, mientras que la mínima se quedará en los 20. Tanto mañana domingo como el lunes, está previsto alcanzar los 29 grados de máxima.
El lunes entrará la calima
Asimismo, se prevé la entrada de calima para el lunes, día 14, en medianías de las islas más montañosas y en las orientales, pudiendo empeorar los síntomas por calor en la población. Este fenómeno conlleva una disminución de la humedad y contribuye a la alteración en la percepción de la temperatura real.
Por ello, se recomienda a la población que, a las medidas de prevención habituales frente al calor, se considere reprogramar las actividades al aire libre que supongan un esfuerzo físico y permanecer en lugares frescos el mayor tiempo posible. Además, se recomienda que se adopten medidas de protección frente al calor en las actividades de carácter cultural-religioso, y que se lleve a cabo una especial vigilancia ante la posible aparición de síntomas por calor en los asistentes.
La Dirección General de Salud Pública pone el foco en la población más sensible al calor, como los lactantes y menores de 4 años, las mujeres embarazadas y las personas mayores de 65 años, además de aquellas con enfermedades previas respiratorias, cardiovasculares, renales e hipertensión. Asimismo, se recomienda prestar especial atención a quienes realizan actividad física intensa al aire libre, personas que viven solas o sin hogar y a aquellas con elevada exposición al calor por razones laborales, deportivas, de ocio o turismo.
Ante estos episodios de calor intenso, las recomendaciones, tanto para la población en general como para las personas más sensibles, destacan evitar la deshidratación, cuidar a las personas frágiles y vulnerables como a menores, mujeres gestantes y personas mayores; evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; reprogramar el horario de las actividades laborales al aire libre; y, en general, limitar la permanencia en el exterio