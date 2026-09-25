Ropa, electrodomésticos y viviendas: DiverSaldo vuelve a La Orotava con 80 puestos

La Orotava volverá a convertir su centro urbano en un gran espacio comercial al aire libre el próximo sábado 3 de octubre con DiverSaldo. Cerca de 80 establecimientos participarán en una jornada de 10.00 a 20.00 horas con productos a precio de saldo, actividades infantiles, gastronomía y música en directo.
La Feria de Saldos de La Orotava se desplegará por las calles comprendidas entre la avenida de Canarias, calle Calvario, el Puente del Escultor Estévez, San Agustín y la plaza de la Constitución.
Los visitantes encontrarán unos 80 puestos de otros tantos establecimientos del municipio, que aprovecharán DiverSaldo para liquidar existencias y artículos de fuera de temporada a precios reducidos.
La oferta será especialmente amplia. Habrá textil, complementos, bisutería, ferretería, electrodomésticos, calzado, relojes, joyas, flores, plantas, juguetes, artículos deportivos, regalos, decoración, productos para mascotas, peluquería, papelería, informática, manualidades, electrónica, bazar y repostería.
La propuesta comercial incluye también vehículos y viviendas de ocasión, según la información facilitada por la organización.
Talleres, gastronomía y música en DiverSaldo
Las compras estarán acompañadas durante el sábado por un programa de dinamización pensado también para quienes acudan a La Orotava en familia.
La calle San Agustín concentrará buena parte de estas propuestas. Los más pequeños podrán participar en talleres de robótica, globoflexia y chapas creativas, además de disfrutar de juegos gigantes.
En la parte alta de la plaza de la Constitución se instalará, además, un espacio dedicado a la gastronomía local.
La música también formará parte de la jornada. Entre las actuaciones en directo previstas figura la del grupo La Chalana, que amenizará una cita que combina comercio y ocio en pleno casco de la Villa.
Una feria para liquidar productos
DiverSaldo nació como una iniciativa para que los establecimientos pudieran dar salida a artículos de temporadas anteriores y liquidar existencias mediante precios de saldo. Según el Ayuntamiento, la Feria de Saldos de La Orotava fue pionera en Tenerife en este tipo de eventos lúdico-comerciales.
La iniciativa beneficia tanto a los negocios que instalan sus propios puestos como a los establecimientos situados en el centro urbano que mantienen abiertas sus puertas durante la jornada y al sector de la restauración.
El evento forma parte de la campaña municipal ‘Yo compro en La Orotava’, destinada a fomentar las compras en los establecimientos de proximidad y apoyar al tejido comercial del municipio.