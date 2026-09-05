Pinolere se convierte en capital de la artesanía de Canarias

La Villa de La Orotava, y en concreto su emblemático barrio de Pinolere se convierte este fin de semana en la capital de la artesanía y el patrimonio de Canarias. La muestra, que cumple su XLI edición y se dedica a la madera, se inauguró este viernes de la mano del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila; el alcalde de La Orotava, Francisco Linares, y el presidente de la Asociación Cultural Pinolere, Leoncio Luis. En esta jornada también tuvo lugar el acto de entrega de los Cho Feriante de Honor 2026, que recayeron en Manuel Domínguez, en la modalidad individual; el Liceo de Taoro, en la modalidad institucional, y Transportes Paluper, en la modalidad empresarial. Mientras que el XXIII Premio Artesanía y Patrimonio Villa de La Orotava se entregó a la Asociación San José y su banda de carpinteros y familiares, única en España.
La muestra, además de ofrecer la artesanía de cerca de 200 artesanos procedentes de distintos puntos de Canarias y espacios gastronómicos con productos de la tierra, incluye un amplio e interesante programa con exposiciones temáticas, homenajes, presentaciones, talleres, catas, degustaciones, actuaciones musicales y actividades vinculadas a las tradiciones.
El presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, subrayó que “la Feria de Pinolere sigue siendo, cuarenta años después, un referente y un espacio de encuentro en torno a la cultura popular y al patrimonio vivo de Canarias. Una cita que nos permite acercar a los saberes, las costumbres y las formas de hacer que han definido la vida de las Islas”. Este año, la madera adquiere un protagonismo especial como un elemento inseparable de nuestra historia y de nuestra forma de vida, presente en la construcción, el menaje y los aperos de labranza.
Por su parte, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, resaltó que hablar de la Feria de Pinolere es hablar de una feria que, después de 41 ediciones, forma ya parte de la historia y de la identidad cultural de Tenerife.
El alcalde, Francisco Linares, destacó que, sin duda alguna, la Feria de Pinolere es todo un referente en el Archipiélago y una ventana abierta al mundo e incidió en que es gracias al trabajo ejemplar de todos los que han formado y forman parte de la Asociación Cultural Pinolere durante estas cuatro décadas apostando por recuperar los oficios y las tradiciones canarias, a la par de poner en valor el trabajo de los artesanos y artesanas de las islas.
Además, incidió en la obligación de que las administraciones presten el máximo apoyo a este proyecto, así como a todas las iniciativas orientadas a recuperar los oficios tradicionales y las señas de identidad de Canarias. Aunque existe zona de aparcamientos, se aconseja acudir a la Feria con el servicio gratuito de guaguas, que salen cada hora del centro de La Orotava (Avda. Sor Soledad Cobián, 20).