La Orotava lanza bonos consumo de 200 euros pagando solo 100: cuándo, cómo y dónde comprarlos

La Orotava activa este miércoles, 9 de septiembre, una nueva campaña de Bonos Consumo que permitirá gastar 20 euros pagando solo 10. Cada persona podrá adquirir hasta 10 bonos, por lo que podrá disponer de 200 euros para comprar desembolsando únicamente 100.
La campaña, denominada ‘Bonos Consumo. Yo compro en La Orotava’, está impulsada por el Ayuntamiento de La Orotava en colaboración con FAUCA y busca incentivar las compras en el comercio local.
La web oficial de la campaña confirma que cada bono tiene un valor de 20 euros, de los que el consumidor paga 10 y el Ayuntamiento aporta los otros 10. También establece un máximo de 10 bonos por DNI o NIE.
Cómo comprar los Bonos Consumo de La Orotava
La venta comenzará este miércoles 9 de septiembre a las 12.00 horas a través de la página oficial de la campaña.
Una vez realizada la compra, los bonos podrán descargarse desde la propia plataforma y quedarán asociados al DNI o NIE del comprador.
Cada usuario podrá adquirir hasta 10. Eso supone un desembolso máximo de 100 euros para obtener bonos con un valor total de 200 euros. El descuento efectivo es, por tanto, del 50%.
Los bonos funcionan además como un monedero, de forma que el saldo puede utilizarse en diferentes compras hasta agotarlo.
Hasta cuándo pueden utilizarse
Los Bonos Consumo de La Orotava podrán canjearse hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta que se agote el saldo disponible. Según la información facilitada para esta edición, participan 57 establecimientos del municipio.
La propia plataforma recomienda comprobar antes de comprar qué establecimientos continúan adheridos y cuánto saldo tienen disponible para aceptar bonos.
La campaña movilizará hasta 530.000 euros en compras, resultado de los 265.000 euros destinados por el Ayuntamiento directamente a bonificar los bonos y de la misma cantidad que aportarán los consumidores.
El Consistorio había anunciado previamente una dotación global de 300.000 euros para el programa, de los cuales 265.000 euros se destinan a la bonificación directa y el resto a la gestión tecnológica y administrativa.
Qué productos no pueden comprarse con los bonos
La campaña establece determinadas exclusiones. Los bonos no podrán utilizarse para comprar tabaco, cigarrillos electrónicos, loterías y apuestas, determinadas bebidas alcohólicas, recargas telefónicas, tarjetas regalo o suscripciones a plataformas digitales, entre otros productos y servicios excluidos por las condiciones del programa.
Tampoco podrán transferirse entre usuarios ni canjearse por dinero en efectivo.
El saldo que permanezca sin utilizar cuando finalice el periodo de validez tampoco será reembolsado.
Una campaña que coincide con la vuelta al cole
El Ayuntamiento ha vinculado esta primera campaña de Bonos Consumo con el incremento del gasto familiar asociado al comienzo del curso escolar.
El Consistorio señala que septiembre concentra compras de material escolar, ropa, calzado y otros productos, por lo que la iniciativa pretende combinar el ahorro para los consumidores con una inyección económica en los pequeños y medianos comercios del municipio.
El alcalde, Francisco Linares, considera que estos programas permiten “apoyar de manera directa al comercio de proximidad” y ofrecer al mismo tiempo un incentivo a los consumidores.
La concejala de Comercio, Deisy Ramos, anima también a aprovechar una campaña que permitirá duplicar el importe desembolsado siempre que las compras se realicen en los establecimientos adheridos y conforme a sus condiciones.