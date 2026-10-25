La Aemet prevé hasta 30 grados en Canarias: estas serán las zonas más cálidas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 25 de octubre, una jornada marcada por la calima, el ascenso de las temperaturas y el viento fuerte en Canarias. Los termómetros podrán superar localmente los 30 grados en algunas zonas del Archipiélago, mientras que las rachas más intensas afectarán a las vertientes expuestas de varias Islas.
Según la previsión meteorológica, el polvo en suspensión será más significativo a partir de los 800 metros de altitud, especialmente en las medianías y cumbres orientadas al sur. También se esperan intervalos de nubes medias y altas, con mayor nubosidad en el norte de las Islas montañosas durante las primeras horas.
El aumento de las temperaturas máximas será más notable en determinadas zonas del interior y las vertientes meridionales. En las capitales, Santa Cruz de Tenerife alcanzará los 27 grados, mientras que Las Palmas de Gran Canaria registrará una máxima de 26.
La calima y el calor ganan protagonismo en Canarias
La Aemet señala que las temperaturas experimentarán pocos cambios en buena parte de las costas, aunque subirán en las medianías de varias Islas.
En Gran Canaria, los termómetros podrán superar localmente los 30 grados en las vertientes sur y oeste, donde se esperan los mayores ascensos térmicos.
En Lanzarote, el interior del sur también podría alcanzar puntualmente los 30 grados. En Tenerife, las temperaturas máximas subirán especialmente en medianías, mientras que en La Gomera y El Hierro el aumento se concentrará en las zonas orientadas al sur.
La presencia de calima afectará a todo el Archipiélago, aunque con diferencias según la altitud. En Lanzarote y Fuerteventura se concentrará en niveles altos, mientras que en las Islas de mayor relieve será más apreciable en medianías y cumbres.
La Aemet prevé rachas de viento muy fuertes
El viento será otro de los fenómenos destacados de este domingo. La previsión apunta a que soplará del nordeste, con intervalos de fuerte en las zonas más expuestas.
En Tenerife, La Palma y El Hierro no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes durante las primeras horas, especialmente en las costas del sureste y las vertientes del noroeste.
En Gran Canaria también se esperan intervalos de viento fuerte en el noroeste y sureste, mientras que en Lanzarote y Fuerteventura el nordeste podrá intensificarse de forma ocasional.
En medianías y cumbres, el viento girará hacia el sureste o componente sur.
Respecto al estado de la mar, la Aemet anuncia vientos del nordeste de fuerza 5 a 6, con episodios de fuerza 7. Se espera marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte con olas de uno a dos metros.
Previsión del tiempo por Islas para este domingo
Tenerife: intervalos de nubes medias y altas, con nubosidad baja en el noreste y noroeste a primeras horas. Calima en medianías y cumbres, temperaturas en ascenso en zonas altas y viento ocasionalmente fuerte. En Santa Cruz se esperan entre 22 y 27 grados.
Gran Canaria: nubosidad variable, con predominio de nubes bajas en el norte al comienzo del día. Calima en medianías y cumbres y temperaturas que podrán superar los 30 grados en el sur y oeste. En Las Palmas de Gran Canaria, entre 22 y 26 grados.
Lanzarote: intervalos de nubes medias y altas, calima en niveles elevados y viento del nordeste ocasionalmente fuerte. En el interior sur se podrán alcanzar los 30 grados. Arrecife registrará entre 21 y 26 grados.
Fuerteventura: nubes medias y altas, calima en altura y temperaturas generalmente estables, salvo un ligero ascenso de las máximas en el extremo sur. En Puerto del Rosario se esperan entre 21 y 26 grados.
La Palma: cielos poco nubosos en general, aunque con mayor nubosidad en el norte y este. No se descartan lluvias débiles y ocasionales en medianías del noreste durante las primeras horas. Calima en zonas altas y posibles rachas muy fuertes de viento. En Santa Cruz de La Palma, entre 22 y 26 grados.
La Gomera: intervalos nubosos, calima ligera en medianías y cumbres y temperaturas máximas en ascenso en las zonas orientadas al sur. El viento será más intenso en las vertientes noroeste y este a primeras horas. En San Sebastián, entre 23 y 28 grados.
El Hierro: nubes medias y altas, con predominio de nubosidad baja en el norte. Calima ligera, especialmente en medianías y cumbres del sur, y posibles rachas muy fuertes en costas expuestas. Valverde registrará entre 17 y 21 grados.