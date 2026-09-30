El Sur marca la Estrategia de Movilidad de la Isla: segunda pista, tren, puerto de Fonsalía y un ferry

El borrador de la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de Canarias (Emsican) desempolva iniciativas aparcadas e introduce nuevas infraestructuras para abordar un desafío estructural: cómo redefinir el transporte en un sur que aglutina el pulso demográfico, turístico y logístico de Tenerife.
El texto, tramitado por la Consejería de Obras Públicas y Viceconsejería de Infraestructuras, ofrece una radiografía de la situación actual y fija la hoja de ruta para la planificación estratégica a 30 años vista.
En ese marco, se rescata la vertiente técnica del desechado puerto de Fonsalía, evalúa la viabilidad de una segunda pista en el aeropuerto y fija las bases del futuro tren, los carriles BUS-VAO en la TF-1, la reordenación de Los Cristianos y nuevas rutas por mar con Gran Canaria; una amalgama de proyectos, con dispar nivel de madurez, que servirán de guía orientativa para la futura política de infraestructuras dirigidas a la movilidad del Ejecutivo regional.
El punto de partida se halla en los desplazamientos cotidianos. El sur insular opera con una interconexión interna muy superior a la estimada. Municipios como Santiago del Teide (62%), San Miguel de Abona (57%) o Guía de Isora (48%) registran un elevado volumen de viajes intermunicipales, al igual que Granadilla (39%), Adeje (33%) y Arona (32%). Este flujo constante satura la TF-1, que soporta más de 50.000 vehículos al día en tramos clave como San Isidro-Las Américas, catalogado por el documento como “uno de los corredores con mayor congestión diaria”.
Los Cristianos
En ese sistema transversal de movilidad, el puerto de Los Cristianos es tasado como “principal nodo marítimo para las conexiones con las Islas Verdes” (La Gomera, El Hierro y La Palma) y el puerto con “mayor movimiento de pasajeros interinsulares del Archipiélago”. El problema de este enclave radica en que, a día de hoy, cuenta con un único acceso terrestre, conectado con la TF-1 a través de las avenidas de La Habana, Chayofita y Juan Carlos I. La congestión de la autopista y la limitada capacidad interior del recinto genera un cuello de botella que según el documento, “es especialmente visible en los periodos de mayor demanda”.
La situación se proyecta sobre el resto de Arona. Los accesos hacia el puerto desde la TF-1 soportan ya una “presión elevada”· y el documento identifica específicamente las retenciones que se producen en la conexión con la TF-665 y la avenida Chayofita.
La estrategia ve como “imprescindible” actuar mediante la mejora de los accesos, la reorganización de los flujos portuarios, carriles específicos de acceso desde la TF-1, aparcamientos disuasorios y guaguas lanzadera, además de sistemas inteligentes capaces de informar en tiempo real sobre el tráfico, aparcamientos y los tiempos de espera de los ferris.
De manera paralela, el Ejecutivo autonómico recupera del cajón de los proyectos aparcados el puerto de Fonsalía. La iniciativa, planteada en el litoral de Guía de Isora, pretendía crear, de manera inicial, cinco líneas de atraque para buques, una dársena pesquera y 467 amarres. Permaneció en tramitación durante 25 años, en un proceso marcado por la oposición de colectivos ecologistas y sucesivas revisiones.
El enclave aparece, según cita el borrador, en “cuatro de los ocho escenarios” que maneja la estrategia para reorganizar las conexiones con las Islas Verdes. En los restantes, Los Cristianos continúa siendo el puerto de referencia. El argumento de la estrategia para Fonsalía se basa en que “se encuentra más próximo a las islas occidentales” y presenta unas condiciones que “permitirían reducir los tiempos de navegación y mejorar la seguridad frente al viento y oleaje”.
10-15 años
Pero el puerto isorano no aparece como una infraestructura inmediata. Su construcción exigiría una nueva evaluación ambiental ordinaria, con análisis de sus afecciones, los hábitats y especies protegidas, teniendo en cuenta que se instalaría en plena Zona de Especial Conservación (ZEC) Teno-Rasca. También necesitaría un Plan Director Portuario específico, su incorporación a la planificación de Puertos Canarios y su coordinación con el planeamiento territorial de Tenerife. Para ir más allá, se fija un horizonte mínimo de “entre diez y quince años” desde el inicio de los estudios previos hasta la posible entrada en servicio.
El regreso del proyecto al documento de movilidad supone también un cambio respecto a posiciones políticas anteriores, pues en 2021, el Parlamento de Canarias ya aprobó abandonar la iniciativa, con el apoyo de Sí Podemos, CC-PNC y Nueva Canarias.
El otro gran nodo sureño es el Aeropuerto Tenerife Sur. La estrategia incorpora entre sus alternativas la construcción de una segunda pista, también de unos 3.200 metros.
El tren del sur
La carretera tiene, mientras tanto, una solución intermedia. El Emsican plantea implantar carriles Bus-Vao en la TF-1 entre San Isidro y Los Cristianos, además del tramo Santa Cruz-Güímar. La intención es reservar capacidad para las guaguas y los vehículos de alta ocupación y mejorar la velocidad y la fiabilidad del transporte público.
Y de aquí, se salta a otro de los grandes proyectos de mayor alcance para la comarca: el Tren del Sur.
La propuesta recogida contempla el conocido corredor ferroviario de unos 79,7 kilómetros entre Santa Cruz y el sur turístico, con estaciones en San Isidro, el aeropuerto, Los Cristianos y Costa Adeje.
En esta ocasión y sirviendo de precedente, el propio planteamiento deja abierta una prolongación hacia lo que sería el puerto de Fonsalía, lo que permitiría conectar la eventual infraestructura con la red ferroviaria.
Mientras Arona y Adeje concentran el grueso de la movilidad turística, Granadilla de Abona asumiría en el esquema autonómico un rol dirigido a “tráficos industriales, energéticos y de mercancías”, aunque reconoce que la instalación se encuentra aún en “fase de consolidación de tráficos” y se omite, en todo caso, su uso como puerto de pasaje.