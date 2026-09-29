NC-BC denuncia que Tenerife no necesita Fonsalía, necesita límites

El vicepresidente de los Órganos Nacionales de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) y portavoz insular de la organización en Tenerife, Valentín Correa, ha rechazado la recuperación del proyecto del puerto de Fonsalía por parte del Gobierno de Canarias y ha reclamado que Tenerife abandone definitivamente el modelo de crecimiento basado en nuevas grandes infraestructuras y en el consumo creciente de territorio y recursos naturales.
Correa recuerda que NC-BC ya fijó una posición clara en 2021, después de analizar técnicamente el proyecto, al considerar que Fonsalía no estaba justificado para garantizar el servicio público de transporte marítimo y que existían alternativas para descongestionar Los Cristianos mediante la optimización y coordinación de las infraestructuras portuarias existentes, especialmente Los Cristianos y Granadilla.
“Nuestra posición no ha cambiado; Tenerife necesita aprovechar y mejorar lo que ya tiene, no seguir ocupando territorio y destruyendo espacios naturales para construir nuevas macroinfraestructuras”, señala Correa.
El portavoz de NC-BC recuerda además que el Parlamento de Canarias aprobó en octubre de 2021 una iniciativa que instaba al Gobierno autonómico a abandonar la construcción del puerto de Fonsalía, con el respaldo de Nueva Canarias, Coalición Canaria y Sí Podemos Canarias. Asimismo, aquella resolución planteaba buscar alternativas para mejorar la conectividad marítima con las llamadas islas verdes.
“Fonsalía no es un proyecto que aparezca ahora de la nada. Es una infraestructura que ya fue objeto de un debate político, social y ambiental y cuyo abandono fue acordado por el propio Parlamento de Canarias. Que el Gobierno de CC y PP vuelva a introducirla ahora en su estrategia de movilidad demuestra que pretenden reabrir un debate que Tenerife ya había cerrado”, afirma.
«CC dice una cosa y hace otra»
Para Valentín Correa, la recuperación de Fonsalía resulta especialmente llamativa por el posicionamiento mantenido en los últimos años por la propia presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, quien se ha manifestado públicamente en contra de la construcción del puerto y ha defendido la necesidad de actuar sobre Los Cristianos. En marzo de 2025, Dávila volvió a reivindicar actuaciones en el puerto de Los Cristianos y el soterramiento de Chayofita, reafirmando el rechazo de CC a Fonsalía.
“En Coalición Canaria son expertos en decir una cosa y hacer la contraria, y Fonsalía vuelve a demostrarlo. Mientras Rosa Dávila se opone públicamente al macropuerto, el Gobierno de Canarias, del que forma parte su partido, vuelve a incorporarlo a su planificación de movilidad”, denuncia Correa.
El dirigente canarista considera especialmente grave que se pretenda utilizar nuevamente la saturación del puerto de Los Cristianos como argumento para recuperar Fonsalía cuando las soluciones terrestres prometidas para el núcleo aronero siguen acumulando retrasos.
En este sentido, recuerda que el proyecto de intercambiador de Los Cristianos y soterramiento de la avenida Chayofita, adjudicado inicialmente con un plazo de doce meses, ha sido modificado en 2026, ampliando en cinco meses el periodo de redacción y elevando su coste.
“No puede ser que lleven años prometiendo solucionar el colapso de Los Cristianos y, cuando las soluciones terrestres siguen sin ejecutarse, vuelvan a sacar Fonsalía del cajón. Primero hay que hacer los deberes con las infraestructuras que ya tenemos y ofrecer soluciones reales a los problemas de movilidad de la ciudadanía”, sostiene.
«Tenerife está sobrepasando su capacidad de carga»
Correa advierte de que el debate sobre Fonsalía no puede abordarse únicamente desde las necesidades de movilidad de las islas occidentales, sino que debe situarse dentro de un debate mucho más amplio sobre el modelo territorial y económico que Tenerife puede soportar.
“Tenerife está llegando a un límite. Tenemos problemas de vivienda, carreteras saturadas, dificultades de saneamiento, presión sobre los recursos naturales y unos servicios públicos sometidos a una presión creciente. La respuesta no puede ser seguir construyendo más y más infraestructuras para alimentar el mismo modelo que nos ha llevado hasta aquí”, afirma.
El portavoz de NC-BC considera que la isla necesita una estrategia basada en la planificación, la optimización de las infraestructuras existentes y la protección efectiva del territorio.
“La capacidad de carga de Tenerife no es infinita. El territorio no es infinito, el agua no es infinita y nuestros espacios naturales tampoco lo son. Por eso necesitamos planificación y límites, no nuevas operaciones de ocupación del territorio bajo la excusa de solucionar problemas que también pueden abordarse con las infraestructuras existentes”, señala.
“Esto demuestra precisamente lo que venimos diciendo desde 2021, Tenerife no necesita otro puerto fracasado como el de Granadilla, una infraestructura que se presentó en su día como una gran oportunidad para la isla y a la que se llegó a vincular incluso la creación de 20.000 puestos de trabajo. No podemos volver a hipotecar durante décadas territorio y recursos públicos para construir otra macroinfraestructura mientras seguimos sin resolver los problemas que tenemos hoy», apunta Correa
«Tenerife necesita poner límites»
Valentín Correa reclama al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Tenerife que abandonen definitivamente la idea de que cualquier problema territorial se soluciona construyendo una nueva infraestructura.
“Tenerife necesita poner límites. No necesitamos seguir depredando recursos naturales y territorio finito para mantener un modelo de crecimiento que ya está demostrando sus límites. Necesitamos ordenar, planificar y aprovechar mejor las infraestructuras existentes”, concluye.
El portavoz de NC-BC considera que la recuperación de Fonsalía supone, además, “volver al pasado en lugar de afrontar el verdadero debate que tiene Tenerife; qué isla queremos y qué modelo territorial podemos sostener sin hipotecar el futuro de las próximas generaciones”.