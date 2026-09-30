Candelaria Delgado: “No se debe normalizar el control del móvil ni actitudes machistas entre los jóvenes”

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, afirmó que para prevenir la violencia sexual entre jóvenes deben abordarse conductas y mensajes como el control del móvil en las relaciones de pareja y los discursos machistas.
Las políticas de Juventud incorporan la igualdad y la prevención de las violencias como uno de sus seis ámbitos estratégicos y citó coeducación, consentimiento, relaciones afectivas saludables, educación sexual y prevención de la violencia y el control en redes.
Recordó que la violencia sexual entre jóvenes no comienza necesariamente con una agresión física, sino que puede manifestarse desde conductas como exigir contraseñas, controlar la ubicación, revisar el teléfono móvil, vigilar las amistades o presionar para enviar fotografías íntimas.
“No se debe normalizar que una pareja controle el teléfono de la otra, que se confunda la presión para mantener una relación sexual con la insistencia o que se trivialice la difusión de una imagen íntima sin consentimiento como una broma”. Apostó porque la respuesta pública actúe “antes, con educación y prevención; durante, con recursos capaces de detectar y atender los casos; y después, con acompañamiento psicológico, social, jurídico y económico para que las víctimas puedan recuperar su vida”.
En 2025 fueron condenados por delitos contra la libertad sexual 584 menores de edad en España, un 66,2 % más que el año anterior, y el 97,1% eran varones. Estos menores cometieron 841 delitos sexuales, un 1,9% más que en 2024. No obstante, este aumento de denuncias y procedimientos “debe interpretarse teniendo en cuenta también una mayor sensibilización y capacidad para denunciar” los hechos.
Según el Barómetro de Juventud y Género de Fad Juventud, el 20,3% de las jóvenes afirmó haber sido forzada por su pareja a mantener relaciones sexuales cuando no quería. Estas situaciones muestran la necesidad de que los adolescentes “aprendan a distinguir el afecto del control”, entiendan que el consentimiento implica libertad y que una pareja “no otorga derechos sobre el teléfono, el cuerpo o las relaciones sociales”.
215 atendidos
El programa que desarrolla el Gobierno de Canarias con la Fundación Márgenes y Vínculos atendió a 215 menores víctimas directas de violencia sexual durante 2024 y 2025, de los que el 76% eran niñas. En el 53% de los casos, la agresión se produjo dentro del ámbito familiar.
La consejera explicó que las políticas de Juventud incorporan la igualdad y la prevención de las violencias como uno de sus seis ámbitos estratégicos y citó programas de coeducación, consentimiento, relaciones afectivas saludables, educación sexual y prevención de la violencia y el control en redes.
Los representantes parlamentarios mostraron su preocupación por la pornografía como referente en su educación afectivo-sexual: “Llega antes que una conversación sobre sexualidad, no se puede permitir”.