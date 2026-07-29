Casi 10.000 llamadas al 112 por violencia machista en el primer semestre en las Islas, un 13% más

El servicio telefónico de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género 112, dependiente del Instituto Canario de Igualdad (ICI), atendió en el primer semestre del año 9.693 llamadas por violencias machistas, un 13% más que en el mismo periodo de 2025, en el que se recibieron 8.568 alertas.
Del total de llamadas recibidas entre enero y junio, el 59% (5.717), fueron de emergencia, es decir, la situación suponía un peligro inminente para la mujer que estaba siendo agredida por un hombre y precisaba la activación de personal de seguridad, sanitario o de los Dispositivos de Emergencia insulares.
Los dispositivos para mujeres agredidas de las islas (DEMA) se activaron en 1.117 ocasiones y 219 mujeres con sus 92 hijas e hijos fueron acogidas de emergencia para protegerse de su maltratador. De forma paralela, se movilizaron 5.516 recursos policiales y 477 sanitarios.
Casi la mayoría de las llamadas, el 42%, fueron realizadas por la propia víctima, un 22% por alertantes accidentales, un 18% por instituciones y un 5% por familiares.
Menores y mayores
Por grupos de edad, los registros oficiales alertan de un aumento de manera destacada del número de menores de 18 afectadas, 165 niñas frente a las 123 del año pasado (34%), y las llamadas de mujeres mayores de 76 años, 105 frente a las 79 del año pasado (32%).
En el resto de grupos se recibieron 1.738 alertas de mujeres de 18 a 35 años (1.781 en el primer semestre de 2025); 2.166 de mujeres entre 36 y 55 años, (1.972 el año pasado) y 599 de 56 a 75 años (515 en 2025).
Por otro lado, en la primera mitad del año, la mayoría de agresores fueron la pareja (4.054) o la expareja (2.471); también hubo agresiones por parte de hijos (458), desconocidos (212), amigos (113), padres (134) o hermanos (169).
Sobre el tipo de agresiones, el 41% fueron violencias físicas sin agresión sexual y otro 41% no físicas, mientras casi el 5% fueron agresiones sexuales, lo que supuso activar en 200 ocasiones los centros de crisis 24 horas.
1.711 alertas en junio
El 112 registró en el mes de junio 1.711 llamadas (57 diarias) el segundo mes con más alertas tras las 1.744 registradas en mayo, que lo supera por tener un día más (56 diarias). Desde Tenerife se realizaron 753 llamadas, por las 580 de Gran Canaria. La provincia de Las Palmas de Gran Canaria registra por segundo mes consecutivo más alertas que en la occidental. Sesenta mujeres reconocieron tener alguna discapacidad.
La directora del ICI, Ana Padrón, abogó por “aumentar la detección temprana en el ámbito sanitario, educativo, laboral y crear mayor conciencia ciudadana para combatir el creciente negacionismo”. “La violencia de género es un problema estructural que no cesa y en el que hay que implicarse desde todos los ámbitos para acorralar a los maltratadores y proteger a las mujeres”. En estos últimos años, “se han reforzado todos los mecanismos de protección, y seguiremos trabajando, con mayor presupuesto y más recursos”.