Narvay Quintero, claro: “El campo canario se hunde por los especuladores”

El consejero de Agricultura, Narvay Quintero, fue contundente ayer a la hora de llamar a actuar contra “la especulación” con los precios de los combustibles, de los alimentos y productos agrícolas como los fertilizantes.
Durante una comparecencia en comisión parlamentaria recogida por Efe para informar de las medidas adoptadas por el Gobierno de Canarias ante “la drástica” subida de costes de producción en el sector primario y que está propiciando al abandono de muchas actividades agrícolas y ganaderas, solicitada por el PP, Quintero recordó cómo a los tres días de estallar el conflicto en Oriente Medio empezaron a subir los precios de los combustibles cuando los operadores están obligados por ley a tener reservas para quince días en Canarias, frente a una semana en la Península.
También se encarecieron productos de alimentación que habían sido comprados tres meses antes, ahondó el consejero, que no dudó en plantear que “a lo mejor había que tomar medidas para controlar y sancionar a quien hace eso”.
Eso sí, palabras son amores pero no buenas razones, dado que la Consejería de Economía del ejecutivo al que pertenece Quintero anunció hace meses una investigación a varias estaciones de servicios en el Archipiélago para saber si hubo concertación de precios, pero siguen sin tomar decisión alguna al respecto.
Cabe recordar que, como desveló DIARIO DE AVISOS, el alza de los combustibles en Canarias ya bate plusmarcas tales como que el gasoil premium ya cuesta más de dos euros el litro en varias estaciones de servicio en La Palma.
“Algo estaremos haciendo mal entre todos (…) si un agricultor trabaja 3-5 meses para tener un fruto económico y que la venta en un lineal, en un restaurante o un hotel sea tres veces mayor”, remachó ayer Quintero.