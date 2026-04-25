Canarias planta cara al Gobierno: recurso judicial por un “hachazo” de 7,4 millones al campo

El Gobierno de Canarias interpondrá un recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio de Agricultura por entender que, al no haber aceptado las propuestas autonómicas respecto a los fondos europeos, se perjudica al sector agrario de las Islas en 7,4 millones de euros. El acuerdo fue adoptado ayer por el Consejo, a propósito de una comunicación del ministerio y un acuerdo de la Conferencia Sectorial de Agricultura de marzo.
La discrepancia se refiere a la aplicación de un mecanismo que el Ejecutivo regional entiende que perjudica al Archipiélago en relación con el reajuste pedido en la asignación de fondos del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común de España en Canarias (Pepac). Canarias no acepta este planteamiento y opta por defender ante los tribunales una decisión que considera “injusta”, por cuanto el ministerio “no ha evaluado las causas de fuerza mayor por las que se ha solicitado un reajuste de la asignación anual de dichos fondos hasta 2027”. El portavoz arguyó que el propio marco europeo permite este reajuste cuando haya situaciones excepcionales en las que concurren circunstancias justificadas que impidan la ejecución ordinaria de los fondos. “No entendemos por qué se quiere perjudicar al sector agrario en Canarias”, se quejó Alfonso Cabello en la rueda de prensa.
En la misma sesión de este viernes se acordó la legalización territorial de dos explotaciones ganaderas ubicadas en los municipios de El Rosario (Tenerife) y Agüimes (Gran Canaria), dedicadas al ganado porcino y ovino. Ya son 38 las fincas regularizadas en esta legislatura, conforme a las medidas urgentes de ordenación territorial (ley 6/2009).