Santa Cruz presenta ante la Justicia 220 informes de familias vulnerables para evitar desahucios

Los Servicios Sociales municipales han remitido a los juzgados, en lo que va de año, 220 informes de familias con una orden de desahucio, a fin de poner en conocimiento de la autoridad judicial las circunstancias sociales y económicas de las personas afectadas por procedimientos de lanzamiento. Una cifra que va en aumento si se tiene en cuenta que durante 2025 se remitieron 234 informes al respecto.
El Ayuntamiento de Santa Cruz intenta de esta forma articular una respuesta a la crisis habitacional desde diferentes ámbitos: mientras el área de Vivienda trabaja en aumentar y mejorar la disponibilidad del parque residencial existente, desde Políticas Sociales se interviene con las familias que presentan situaciones de vulnerabilidad para hacer frente al pago de alquileres o hipotecas.
En este sentido, el Ayuntamiento impulsa programas de actuación centrados en el incremento y en la mejora del parque público de viviendas municipales que, en conjunto, contemplan 4.290 intervenciones y una inversión superior a 112,2 millones de euros. De ellas, 343 corresponden a vivienda nueva, mientras que otras 3.947 están vinculadas a la rehabilitación y mantenimiento del parque residencial, junto a la atención directa a las familias que atraviesan dificultades para mantener sus casas.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, indica que “el objetivo es que ninguna familia se quede sola ante una situación de vulnerabilidad habitacional y que, al mismo tiempo, sigamos aumentando la capacidad para ofrecer vivienda pública y mejorar las condiciones de las existente”. Por ello, el Consistorio, junto al Gobierno de Canarias y el Cabildo, construye 263 viviendas destinadas al alquiler en Cuevas Blancas y otras 37 en María Jiménez, por un total de 41,7 millones. A ello, se suma la compra de 20 viviendas y 32 garajes en Valleseco por 3,47 millones.
A ello se suma la rehabilitación de edificios y espacios públicos a través de los Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada en Añaza, Añaza II y Los Gladiolos que afectan a 813 viviendas, además de los programas de Áreas de Regeneración y Renovación Urbana para 1.568 viviendas en García Escámez, La Victoria, Los Gladiolos, Miramar, Ofra, Santa María del Mar o La Salud.
En el Suroeste se trabaja en un proyecto para construir entre 50 y 60 viviendas en terrenos municipales, especialmente para colectivos vulnerables, que beneficiarán a unas 38.877 personas. En paralelo, Viviendas Municipales cuenta con 1.566 viviendas de alquiler social en San Pío, Barrio de la Alegría, Cuesta Piedra y Valleseco. Una acción que se complementa con la intervención de Políticas Sociales, a través de las Prestaciones Económicas de Asistencia Social (PEAS) para alquiler y vivienda. En 2025 se abonaron 2.128 PEAS por 3,9 millones y hasta el pasado 29 de septiembre han sido 271, por 586.581 euros.
En conjunto, entre ambos periodos se han abonado 2.399 PEAS de alquiler e hipoteca por un importe de 4,5 millones de euros.