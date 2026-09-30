Convocan una acampada en Santa Cruz por el derecho a la vivienda

El Sindicato de Inquilinas de Tenerife ha convocado este miércoles 30 de octubre una acampada en la Plaza de La Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, para reclamar medidas frente a la crisis de la vivienda. La movilización será la primera de estas características en Tenerife después de la protesta iniciada en la Puerta del Sol de Madrid y se suma a la acampada que ya se mantiene en Las Palmas de Gran Canaria.
El sindicato ha realizado un llamamiento a la participación y ha advertido de que necesitan “mucha gente”, al tiempo que irá comunicando a través de sus redes sociales los detalles y la evolución de la convocatoria.
La protesta tinerfeña llega en plena ola de movilizaciones por el acceso a la vivienda que se ha extendido durante los últimos días desde Madrid a otros puntos del país. En la capital española, centenares de personas continúan instaladas en la Puerta del Sol después de una manifestación convocada tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba 70 años residiendo en su vivienda.
El Sindicato de Inquilinas reclama, entre otras medidas, la renovación automática de los contratos de alquiler, una propuesta que la organización denomina “contratos indefinidos”, además de cambios para limitar los desahucios y regular los alquileres de temporada y por habitaciones. En Canarias, el colectivo también ha planteado nuevas movilizaciones si no se atienden sus reivindicaciones.
Una acampada también en Gran Canaria
La convocatoria de Tenerife se produce después de que alrededor de medio centenar de personas pasaran la noche acampadas frente a la Delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria, tras decidir en asamblea prolongar la protesta celebrada por el derecho a la vivienda.
Parte de los asistentes permaneció en el lugar inmediatamente después de la manifestación, mientras que otros acudieron a buscar tiendas de campaña y material para pasar la noche. La intención expresada por los participantes es mantener la protesta y volver a reunirse para decidir los siguientes pasos.
La vivienda vuelve al centro de la protesta social
La movilización tiene como telón de fondo el debate sobre las medidas que debe adoptar el Gobierno central para afrontar los problemas de acceso a la vivienda y los desahucios.
El Sindicato de Inquilinas ha vinculado las protestas al denominado “decreto Maricarmen”, reclamando que incorpore la renovación automática de los contratos y otras medidas relacionadas con los alquileres y las viviendas en manos de grandes propietarios.
En Tenerife, el colectivo ha protagonizado durante los últimos días otras movilizaciones relacionadas con los desahucios, como la convocatoria realizada ante el caso de una mujer con cáncer terminal en Granadilla de Abona, que finalmente fue suspendido.
Ahora, la protesta da un nuevo paso con la convocatoria de una acampada en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife, siguiendo los pasos de Madrid.