Más de 108.000 alquileres en Canarias podrían prorrogarse dos años: quién puede pedirlo

Más de 108.000 contratos de alquiler en Canarias podrían acogerse a la prórroga extraordinaria de hasta dos años incluida en el nuevo decreto de vivienda del Gobierno. La estimación, elaborada por Sumar, cifra concretamente en 108.252 los contratos potencialmente afectados en las Islas.
La medida forma parte del Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre, publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en vigor desde este jueves, 1 de octubre. Sin embargo, deberá superar este viernes, 2 de octubre, su convalidación en un pleno extraordinario del Congreso de los Diputados.
En el conjunto de España, los cálculos difundidos por Sumar elevan a más de 1,89 millones los contratos que podrían reunir las condiciones para acogerse a esta ampliación.
La formación calcula además que la medida podría alcanzar a unos cinco millones de personas. Para realizar esa estimación utiliza una media de 2,5 personas por hogar a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Qué alquileres pueden prorrogarse dos años
La nueva prórroga afecta a contratos de vivienda habitual que ya estén vigentes y cuyo periodo de prórroga obligatoria termine antes del 31 de diciembre de 2028, además de determinados contratos que finalicen su prórroga tácita o estén en tácita reconducción.
No se aplica automáticamente. Según establece el texto publicado en el BOE, deberá ser solicitada por el inquilino y se concederá por periodos anuales hasta alcanzar un máximo de dos años adicionales.
Otro de los requisitos es estar al corriente del pago del alquiler y haber abonado mensualmente las rentas durante los ocho meses anteriores. Durante esos dos años adicionales se mantendrán, con carácter general, los términos y condiciones del contrato vigente.
El decreto contempla excepciones, entre ellas que propietario e inquilino lleguen a otro acuerdo, que se firme un nuevo contrato o que el arrendador necesite la vivienda para sí mismo o determinados familiares en las condiciones previstas legalmente.
Canarias supera los 108.000 contratos
Según los cálculos facilitados por Sumar este jueves, Canarias contabilizaría 108.252 contratos potencialmente prorrogables, situándose entre las comunidades con más alquileres que podrían acogerse a la medida.
Madrid encabeza la estimación con 402.082 contratos, seguida de Cataluña, con 339.088, y Andalucía, con 263.222. A continuación aparecen la Comunidad Valenciana, con 224.372; Galicia, con 111.175, y Canarias.
Por detrás de las Islas se sitúan Castilla y León, con 94.994 contratos; Baleares, con 69.154; Castilla-La Mancha, con 65.797; Aragón, con 64.272; Murcia, con 46.819; Asturias, con 41.917; Extremadura, con 30.630; Cantabria, con 21.180, y La Rioja, con 12.721.
Estas cifras corresponden a estimaciones de Sumar, no al número de solicitudes ya presentadas ni al de contratos que finalmente obtendrán la prórroga.
El Congreso decide este viernes
El Real Decreto-ley 26/2026 entró en vigor este 1 de octubre, un día después de su publicación en el BOE. Como ocurre con los reales decretos-leyes, necesita posteriormente la convalidación del Congreso para mantenerse vigente.
El pleno extraordinario para debatir los decretos de vivienda está previsto para este viernes, 2 de octubre. Por tanto, la continuidad de la medida dependerá de la votación parlamentaria.