La contaminación fecal obliga a cerrar playa Jardín por tercera vez este año

Y van tres en cien días. El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz cerró ayer temporalmente playa Jardín, la principal zona de baño del municipio, por un nuevo episodio de contaminación de aguas fecales según los últimos resultados analíticos de Salud Pública.
En esta ocasión, la muestra afecta a la zona de Playa Grande, la mayor de las tres calas que conforman este complejo del litoral portuense.
La medida se adopta por “respeto y obediencia a la autoridad sanitaria y con una prioridad clara: proteger la salud y el bienestar de la ciudadanía”, subrayó el Ayuntamiento en un comunicado.
No obstante, los resultados comunicados por Salud Pública vuelven a discrepar de los obtenidos por Biocontrol Labtec, el laboratorio independiente contratado por el Consistorio para realizar las analíticas, cuyos informes correspondientes a las muestras del 28 de septiembre no presentan incumplimientos de los límites de referencia establecidos en dichos documentos.
Debido a ello, y a que es la segunda vez que los resultados de ambas partes discrepan, el Consistorio solicita a Salud Pública una explicación técnica, especialmente teniendo en cuenta que las muestras se tomaron con apenas una hora de diferencia. La institución municipal considera necesario esclarecer estos datos para disponer de información consistente y trasladar a la ciudadanía una explicación clara y rigurosa.
A finales de junio el departamento regional solicitó un cierre provisional después de una analítica desfavorable mientras el Ayuntamiento portuense aseguraba disponer de cinco muestras independientes con resultados aptos para el baño.
El pasado 3 de septiembre ocurrió algo similar con playa Grande y El Charcón, cerradas preventivamente tras unos resultados no favorables comunicados por Salud Pública. Un día después, el organismo sanitario levantó la restricción tras obtener nuevos análisis favorables, que en aquella ocasión coincidieron con los controles independientes encargados por el Ayuntamiento.
Los buenos resultados de las analíticas también los subrayó a primera hora de la mañana el alcalde, Leopoldo Afonso, al ser preguntado si el derrame de cloruro férrico ocurrido el sábado en la estación depuradora comarcal (EDAR), próxima a la playa, había llegado al mar y afectado a la calidad del agua.
“Los resultados vuelven a dar un estado óptimo, por lo tanto no podemos confirmar si se vertió o no al mar líquido contaminante. Seguimos esperando los informes técnicos”, sostuvo.
Desde Salud Pública confirmaron a este periódico que las analíticas dan positivo en enterococo, por lo tanto, no guardan relación con el vertido.
El mandatario realizó estas declaraciones durante la puesta en marcha de las obras de sustitución del tramo del colector de saneamiento de Punta Brava, una conducción que presentaba un avanzado deterioro debido a su exposición continuada al ambiente marino.
En ese marco, Afonso insistió en varias ocasiones que la obra tenía carácter preventivo. “Pese a que en ningún momento hubo problemas de vertidos de aguas residuales al mar, el colector lleva décadas y está corroído por la acción del mar, por eso quisimos adelantarnos a posibles situaciones futuras y evitarlos. Lo sustituímos por responsabilidad”, manifestó.
“No estamos esperando a que la tubería falle para actuar. Estamos interviniendo de manera preventiva sobre una infraestructura esencial, eliminando el riesgo de filtraciones o vertidos y reforzando directamente la protección de nuestro litoral”, señaló.
Esfuerzos
Al respecto, recordó que desde que asumió la Alcaldía, el 16 de agosto de 2024, todos sus esfuerzos han estado centrados en reabrir “cuanto antes” playa Jardín, cerrada al baño por primera vez el 4 de julio de 2024.
Un objetivo que cumplió el 17 de junio de 2025 “con un un estado de calidad de las aguas más que óptimo que se ha ido prolongando en el tiempo con incidencias puntuales”. A ello se añaden más de cien actuaciones “prioritarias” que se desarrollaron para garantizar el baño y la calidad de las aguas en la playa.
Cabe recordar que el cierre de esta zona de baño motivó la moción de censura presentada contra el entonces alcalde, Marco González (PSOE), y también derivó en una investigación que sigue abierta por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente de Santa Cruz de Tenerife para determinar si podría ser constitutiva de un delito contra el medio ambiente.
Un colector de fundición por uno de fibra con mayor vida útil
El jefe de Producción de Aqualia, Moisés García, concesionaria del servicio, explicó los detalles de la intervención, que consistió en sustituir una conducción aérea de fundición de 300 milímetros de diámetro, situada en la trasera de la calle Añaterve y sostenida entre dos pilares estructurales frente al mar por una fibra, que permite prolongar su vida útil. Por el colector discurren las aguas fecales de Punta Brava que se recogen en las estaciones de bombeo de El Caletón y playa Chica que a su vez las dirigen a la depuradora. La complejidad de los trabajos se debió a su proximidad a la costa, por eso se desarrollaron manualmente mediante un sistema de andamiaje homologado para evitar la caída de materiales.