Tenerife retirará los últimos parkings de la plaza de la Patrona

El Cabildo de Tenerife se encuentra realizando desde hace unas semanas los trabajos de canalización en la calle Antón Guanche, en el tramo comprendido entre el cruce de Santa Ana y la curva de La Magdalena, dentro de la remodelación integral de la plaza de la Patrona de Canarias, en Candelaria. La actuación conllevará la supresión definitiva de los aparcamientos existentes en ese tramo una vez concluyan los trabajos, salvo en el caso del garaje con vado situado junto al Ayuntamiento Viejo, cuyo acceso será repuesto y contará con una reserva de estacionamiento vinculada a ese inmueble.
PASARELAS METÁLICAS
Durante la ejecución de las obras, el Ayuntamiento garantizará en todo momento el itinerario peatonal por la calle, así como el acceso a las viviendas del tramo mediante pasarelas metálicas instaladas para tal fin.
Fuentes del Cabildo consultadas por este periódico precisan que la retirada de plazas “no se producirá de una sola vez, sino de forma escalonada”, al ritmo que marque el avance de la obra. Pese a las consultas realizadas, DIARIO DE AVISOS no ha podido esclarecer una cifra concreta de las plazas que finalmente se eliminarán, ni si se habilitarán otras en el entorno para paliar la pérdida.
Actualmente los trabajos se concentran en la plaza de los Artesanos, y, según la institución insular, en cada zona donde se interviene se habilitarán puntos alternativos de aparcamiento para reducir en lo posible el impacto sobre los vecinos. La nueva fase de canalizaciones forma parte de la remodelación integral de la plaza de la Basílica y su entorno, la obra municipal más ambiciosa que afronta Candelaria en lo que va de siglo.
MODIFICACIONES
El proyecto, adjudicado inicialmente por 15,1 millones de euros, supera ya los 19 millones tras la modificación contractual aprobada por el Cabildo el pasado mes de diciembre. El reformado responde a la detección de patologías estructurales en el borde costero de mayor gravedad que la prevista en el proyecto original, y ampliaba además el plazo de ejecución sobre los 36 meses contemplados en la adjudicación.
La intervención se extiende sobre unos 20.000 metros cuadrados repartidos entre el paseo marítimo de San Blas, la propia plaza de la Patrona y la plaza de los Artesanos.
El proyecto contempla, además, un edificio rampa con museo sacro, sala multifuncional y oficina de turismo.