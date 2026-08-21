Candelaria mantiene 46 expedientes abiertos por coches abandonados

El Ayuntamiento de Candelaria, a través de la Concejalía de Seguridad, mantiene actualmente 46 expedientes abiertos por vehículos abandonados en la vía pública. De ellos, tres ya han sido retirados durante este mes de agosto, una vez completado el procedimiento administrativo necesario para llevar a cabo su retirada.
Los 43 vehículos restantes se encuentran en diferentes fases del procedimiento establecido para estos casos, según la información facilitada ayer por el Consistorio de la Villa Mariana.
Desde el Ayuntamiento se recuerda que la retirada de un vehículo abandonado de la vía pública requiere la tramitación previa de un procedimiento administrativo.
En una primera fase, la Policía Local levanta un acta que da inicio al procedimiento y coloca una pegatina en el vehículo en situación de abandono. Asimismo, si fuera necesario, se procede a denunciar la falta de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) o del seguro obligatorio.
PLAZO CUMPLIDO
Transcurridos 20 días, la Policía Local levanta una segunda acta de comprobación para verificar si el vehículo continúa en el mismo lugar. Posteriormente, se notifica al titular para que proceda a su retirada. En caso de que no pueda ser localizado, se realiza la notificación a través del Boletín Oficial de la Provincia (BOP), concediéndose un plazo de un mes para retirar el vehículo.
Superado este plazo sin que se haya producido la retirada, el vehículo pasa a ser considerado residuo sólido urbano y es retirado de la vía pública por la empresa responsable del servicio, a instancia del Ayuntamiento.
GASTOS DERIVADOS
El Consistorio recuerda que la responsabilidad de retirar los vehículos de la vía pública corresponde a sus propietarios. En aquellos casos en los que sea necesaria la intervención municipal para su retirada, los gastos derivados de dicha actuación serán imputados al propietario del vehículo.
Asimismo, desde el Ayuntamiento de Candelaria se recuerda que los vecinos y vecinas del municipio que detecten vehículos que puedan encontrarse en situación de abandono pueden comunicar la incidencia a través de la plataforma Cuidamos Candelaria, facilitando la información necesaria para que pueda ser valorada y, en su caso, iniciar las actuaciones correspondientes.