Nuevas normas para acceder a tres senderos del Teide: reserva obligatoria y multas de hasta 600 euros

El Cabildo de Tenerife ha aprobado una nueva regulación para acceder a tres senderos del Parque Nacional del Teide, que deberán recorrerse con reserva previa y tendrán un límite conjunto de 225 plazas diarias.
La medida afecta a los itinerarios de Pico Viejo-Mirador de Las Narices del Teide, Los Regatones Negros y Chafarí, e incluye requisitos obligatorios de equipamiento y posibles sanciones de hasta 600 euros.
La resolución, anunciada este miércoles, 14 de octubre, incorpora estos recorridos al sistema de autorizaciones de Tenerife ON y modifica las condiciones de acceso a otros dos senderos ya regulados: Montaña Blanca-La Rambleta y Telesforo Bravo, que permite llegar al pico del Teide.
El objetivo, según explica la Corporación insular, es mejorar la seguridad de los senderistas, controlar la afluencia de visitantes y proteger el entorno natural de uno de los espacios más visitados de Canarias.
Senderos del Teide con reserva previa
La principal novedad es la incorporación de tres itinerarios al sistema de control de acceso, con plazas diferenciadas para particulares y profesionales acreditados.
|Sendero
|Plazas particulares
|Profesionales
|Total diario
|PNT 09. Teide-Pico Viejo-Mirador de Las Narices del Teide
|70
|25
|95
|PNT 23. Los Regatones Negros
|40
|25
|65
|PNT 28. Chafarí
|40
|25
|65
|Total
|150
|75
|225
Las reservas abarcan el intervalo comprendido entre las 00.00 y las 24.00 horas.
Estos tres nuevos senderos regulados no tendrán tarifa de acceso, según la resolución facilitada. Por tanto, la obligación de reservar no implica pagar los precios establecidos para las rutas de Montaña Blanca-La Rambleta y Telesforo Bravo.
La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha defendido la medida al señalar que “la seguridad de las personas y la conservación del Teide deben ir de la mano”.
Nuevos horarios para subir al pico del Teide
La resolución también introduce cambios en el sendero PNT 10 Telesforo Bravo, que permite acceder al pico del Teide desde La Rambleta.
Los intervalos de visita pasan de dos horas a 90 minutos, con el propósito de organizar más turnos y distribuir las plazas entre distintos perfiles de usuarios.
La reorganización contempla el acceso durante el amanecer, tanto para quienes pernoctan en el Refugio de Altavista como para quienes realizan el recorrido sin utilizar estas instalaciones.
Además, se incorporan plazas específicas para montañeros federados y se amplían las franjas destinadas a profesionales acreditados.
Los cambios también afectan a la coordinación de horarios y cupos del sendero Montaña Blanca-La Rambleta, utilizado para acceder a las zonas más elevadas del estratovolcán.
Cuánto cuesta acceder a los senderos del Teide
El Cabildo mantiene la gratuidad para los residentes en Tenerife en los senderos sujetos a tarifa.
Los precios para los demás visitantes, en el tramo horario de 09.00 a 18.00 horas, quedan establecidos de la siguiente manera:
|Visitantes
|Telesforo Bravo
|Montaña Blanca-La Rambleta
|Residentes en Tenerife
|Gratis
|Gratis
|Residentes en otras Islas
|6 €
|3 € laborables / 5 € festivos y fines de semana
|Residentes fuera de Canarias
|15 €
|6 € laborables / 10 € festivos y fines de semana
Los menores de 14 años están exentos de pago en Telesforo Bravo, según la información del Cabildo.
Estas tarifas no se aplican a los tres nuevos senderos incorporados al sistema de reservas.
Equipamiento obligatorio para hacer senderismo en el Teide
La nueva regulación establece que quienes recorran los tres senderos incorporados deberán disponer del siguiente material, incluso cuando las condiciones meteorológicas sean favorables:
- Pantalón largo y ropa de abrigo.
- Botas de montaña.
- Teléfono móvil con batería suficiente.
- Manta térmica de emergencia.
- Agua.
- Gorro y guantes.
- Linterna o frontal con batería de repuesto.
El personal de vigilancia podrá comprobar que los visitantes llevan el equipamiento exigido y denegar el acceso incluso cuando dispongan de una reserva confirmada.
La consejera insular de Medio Natural, Blanca Pérez, ha destacado que la prevención es fundamental en una zona de alta montaña donde las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente.
En caso de nieve, hielo u otros fenómenos adversos, el Cabildo podrá establecer cierres parciales o totales.
Si persisten condiciones peligrosas después de levantarse una restricción, el acceso podrá limitarse a alpinistas expertos o a grupos reducidos acompañados de profesionales acreditados.
Cómo reservar en Tenerife ON y evitar multas de hasta 600 euros
Los interesados deberán tramitar las autorizaciones mediante la plataforma Tenerife ON, donde tendrán que registrarse y seleccionar el sendero correspondiente.
El portal oficial indica que las reservas de los senderos PNT 07, 09, 23 y 28 pueden realizarse con hasta 56 días de antelación. Cada lunes, a las 07.00 horas, se habilitan nuevas plazas para las semanas siguientes.
Para el sendero Telesforo Bravo, el Gobierno de Canarias remite a su ficha específica de autorización.
Durante el recorrido, los usuarios deberán poder acreditar su permiso y presentar un documento oficial de identidad cuando lo solicite el personal de control.
El Cabildo recuerda que acceder sin autorización a los senderos sujetos a reserva puede constituir una infracción sancionable con multas de hasta 600 euros.
Con esta actualización, el sistema de control de acceso abarca cinco itinerarios del estratovolcán. La Corporación insular recomienda consultar las plazas disponibles, las condiciones meteorológicas y los avisos de seguridad antes de iniciar cualquier ruta.