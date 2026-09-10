Dejan una gallina muerta en una bolsa ante la casa de un concejal de Candelaria: “Un hecho infame que no vamos a tolerar”

El Partido Popular de Candelaria ha denunciado la aparición de una gallina muerta dentro de una bolsa en el exterior de la vivienda de uno de sus concejales, según ha comunicado la formación a través de sus redes sociales.
El partido no ha identificado públicamente al edil afectado ni ha aportado, por el momento, información sobre quién pudo depositar el animal o cuál habría sido la motivación del acto.
“Sea cual sea la intención de quien haya cometido este acto, se trata de un hecho infame que no vamos a normalizar ni a tolerar”, señala el PP de Candelaria en su publicación, en la que también ha trasladado su apoyo al edil y a su familia.
El Grupo Municipal Popular de Candelaria está integrado actualmente por seis concejales, según la relación oficial publicada por el Ayuntamiento: Jacobo López Fariña, Raquel Martín Castro, María Carlota Díaz González, José Daniel Sosa González, Shaila Castellano Batista y Miguel Eduardo Hernández Chitty.
Por el momento, constan públicamente más detalles sobre las circunstancias en las que apareció el animal ni sobre el momento exacto del hallazgo. Rampoco si los hechos han sido denunciados ante la Guardia Civil, la Policía Local u otro cuerpo de seguridad.