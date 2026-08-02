El verano duplica la población de Candelaria hasta 60.000 residentes

Candelaria es uno de los municipios de Tenerife más concurridos en verano. Y este año no es una excepción, ni mucho menos. Basta darse una vuelta en estas fechas al caer la tarde para comprobarlo en sus paseos peatonales, repletos de caminantes; sus terrazas, en las que cuesta encontrar una mesa libre, o en alguna de sus playas a cualquier hora del día.
La llegada de la época estival significa un considerable aumento en el número de residentes y visitantes, una tendencia que ha ido a más en los últimos años. Fuentes del Ayuntamiento indicaron a DIARIO DE AVISOS que la población empadronada, que actualmente sobrepasa los 31.000 habitantes, según los datos del Servicio de Atención a la Ciudadanía, se llega a duplicar en verano, alcanzando los 60.000 residentes.
Muchos propietarios de viviendas que residen habitualmente en el área metropolitana regresan en verano, a los que hay que sumar los visitantes y familias enteras que eligen la Villa Mariana como destino vacacional atraídos por el clima, el mar, la montaña y la gastronomía.
Para la alcaldesa, Mari Brito, el mayor flujo de llegadas en estas fechas “es una noticia que nos llena de orgullo, porque confirma que Candelaria es un lugar donde se vive bien, pero también trae responsabilidades, como una mayor presión sobre nuestros servicios públicos”, lo que obliga al Ayuntamiento a destinar más medios para limpieza, seguridad, sanidad, movilidad y ocio.
Brito manifestó a este periódico que en el trimestre veraniego el consistorio refuerza el servicio de limpieza viaria y de playas y amplía los recursos para mantener cuidados los espacios públicos, aunque la regidora pide una mayor implicación de la ciudadanía: “Entre todos debemos cuidar nuestras calles, nuestras playas y nuestros espacios naturales, ya que mantener Candelaria limpia es una responsabilidad compartida.”
El “reto y el compromiso” del actual grupo de gobierno -agrega Mari Brito- es “mantener el equilibrio”, un objetivo que resume en una frase: “Seguir siendo un municipio acogedor, con calidad de vida, sin que ese crecimiento comprometa los servicios ni el bienestar de quienes vivimos aquí todo el año”.
Festividad de la Virgen de Candelaria
Con las fiestas de la Patrona de Canarias a la vuelta de la esquina, la Villa Mariana se prepara para la gran avalancha de peregrinos -se esperan más de 100.000, según las previsiones que maneja el Ayuntamiento-, que llegarán de forma escalonada en la primera quincena de agosto, si bien el mayor flujo, como ocurre cada año, se concentrará entre el 14 y el 15, y más en esta edición al coincidir los días centrales de la festividad en viernes y sábado.
“Se trata de una de las manifestaciones de fe y tradición más importantes del archipiélago canario y uno de los momentos en los que Candelaria está más viva, más llena de gente, de historia y de devoción compartida”, recalca la alcaldesa.