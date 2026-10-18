Tenerife Tour: cae el hotel que siempre quiso ser distinto

Las máquinas ya han comenzado a destruir el hotel Tenerife Tour, el histórico complejo hotelero de Las Caletillas construido en 1964 y cerrado hace 15 años. La fase inicial de la demolición se concentra en la zona más próxima a la avenida marítima, donde ya han caído los primeros bungalós, y se desarrolla desde las plantas superiores a las inferiores. Se prevé que los trabajos duren tres meses, según consta en el proyecto.
La magnitud de la obra, al tratarse de un complejo construido de forma escalonada repartido por una amplia superficie y no la típica edificación hotelera vertical, llama la atención de los caminantes que transitan por el paseo costero, muchos de los cuales se llevan en su móvil la última imagen de lo que queda del viejo establecimiento. “Las paredes ya no podrán hablar”, comentaba ayer un testigo de las obras, vecino de la zona, en referencia a los encuentros furtivos que acogió el hotel en su última etapa.
La demolición, promovida por la entidad propietaria, Tenerife Tour S.L., sigue el proyecto de derribo integral redactado por el estudio funcional SLP, que también se encarga de la dirección de obra.
El Ayuntamiento de Candelaria ordenó a finales de septiembre la demolición con carácter urgente del inmueble, al concurrir “daños estructurales graves y generalizados” que generaban un riesgo para la seguridad de las personas.
En el lugar del hotel, levantado en una parcela junto al mar de 8.359 metros cuadrados, se habilitarán nuevos usos comerciales (incluyendo un supermercado de Mercadona), residenciales (viviendas privadas) y espacios de esparcimiento que permitirá a la ciudadanía recuperar el área de dominio público marítimo-terrestre.
En concreto, se ampliará el paseo litoral, se creará una plaza con mirador y solárium y se habilitarán accesos de uso público a la costa sobre una superficie de 1.476 metros cuadrados, cedidos por los promotores.