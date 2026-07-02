Candelaria suma dos nombres muy conocidos de la música popular canaria a la programación de las Fiestas de Santa Ana y la Virgen del Carmen 2026. Pepe Benavente y Nueva Línea actuarán durante el mes de julio en dos de las citas festivas previstas en el municipio, dentro de una agenda que combina tradición, verbenas, actividades juveniles y actos populares.
La primera gran cita llegará el sábado 18 de julio, con la Cena Romera y Baile de Magos y Pescadores, uno de los actos más esperados del programa. La celebración tendrá lugar en el recinto junto al Ayuntamiento, en Villa de Candelaria, a partir de las 21.30 horas.
La noche contará con las actuaciones de las orquestas Son Sabor, Furia Joven de Gran Canaria, Pepe Benavente y Revelación, en una jornada pensada para reunir a vecinos y visitantes en torno a la música, la tradición y el ambiente festivo.
El programa recuerda que para participar en esta cita será imprescindible acudir con traje tradicional, típico o de pescador/a. La apertura de puertas está prevista para las 21.00 horas y el baile finalizará a las 5.00 horas, mientras que las mesas deberán estar desocupadas a las 5.30 horas para la recogida y limpieza del recinto.
La venta de mesas para personas empadronadas se realizará del 29 de junio al 3 de julio, de forma presencial en el Ayuntamiento Viejo. Cada mesa podrá ser adquirida por una persona empadronada, con un mínimo de cinco y un máximo de diez entradas. La organización establece como imprescindible la cita previa desde el 24 de junio a las 10.00 horas a través de citaprevia.candelaria.es, con pago mediante tarjeta o Bizum.
El precio de la mesa será de 25 euros, sin incluir las entradas, que deberán comprarse aparte. La venta general de entradas comenzará el 6 de julio a las 10.00 horas a través de ttiicket.es. El precio de la entrada será de 5 euros, mientras que será gratuita para menores de 0 a 5 años.
El Ayuntamiento recuerda además que no habrá taquilla. Los menores de 16 años solo podrán acceder acompañados por una persona adulta de la misma unidad familiar o de convivencia, o por tutor o tutora autorizada, que deberá portar su DNI y cumplimentar un documento de responsabilidad en la entrada.
La segunda cita musical destacada llegará el miércoles 22 de julio con la actuación de Nueva Línea, también en el recinto junto al Ayuntamiento de la Villa de Candelaria. El grupo actuará a partir de las 23.30 horas en un baile abierto a todo el público.
Esa misma jornada se celebrará antes el evento D’Lokos Candelaria Joven, entre las 18.30 y las 23.00 horas, en un recinto cerrado, sin alcohol, con control de acceso y entrada gratuita. En esta programación juvenil participarán Tana Sandoval, DJ Wes, Renzzo, Claudia Rutten y Javi Plasencia.
Tras esa cita joven, el protagonismo pasará a Nueva Línea, que pondrá el broche musical a la noche con una actuación abierta al público, dentro de una de las jornadas más orientadas al público juvenil y festivo de la programación.
Con estas actuaciones, las Fiestas de Santa Ana y la Virgen del Carmen refuerzan su apuesta por la música popular y las verbenas, manteniendo el carácter tradicional de unas celebraciones que cada mes de julio convierten Candelaria en uno de los grandes puntos de encuentro del verano en Tenerife.