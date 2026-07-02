Fiestas de Candelaria 2026: fechas, actuaciones y actividades gratuitas

Candelaria volverá a mirar al mar, a sus calles históricas y a la memoria de sus mayores con la celebración de las Fiestas de Santa Ana y la Virgen del Carmen 2026, una cita que reúne tradición religiosa, cultura popular, música, deporte, actividades infantiles y propuestas para todos los públicos durante el mes de julio.
El programa, organizado por el Ayuntamiento de Candelaria a través de la Concejalía de Fiestas, sitúa de nuevo al municipio como uno de los grandes puntos de encuentro del verano en Tenerife. La Plaza de los Pescadores, el muelle pesquero, la Plaza de Santa Ana, el recinto junto al Ayuntamiento y distintos espacios del casco acogerán una agenda que combina los actos más tradicionales con conciertos, verbenas, exposiciones, propuestas gastronómicas y actividades familiares.
Las fiestas arrancan con actividades deportivas y vinculadas al centro pesquero de Candelaria. Desde finales de junio y durante los primeros días de julio se desarrollan torneos de bola canaria, dominó y voleibol, además de actividades centradas en la tradición marinera, como la exposición “Artes de pesca. Tradición pesquera de Candelaria”, cocina en directo con degustación de tapas saladas de pescado local, charlas y muestras relacionadas con el mar.
Uno de los primeros actos destacados será la apertura oficial de las fiestas y la entrega de las Medallas al Mérito 2026 del Ayuntamiento de Candelaria, prevista para el viernes 3 de julio en el Espacio Cultural Cine Viejo. En esta edición, las distinciones reconocen trayectorias vinculadas a la cultura, el ámbito social, el deporte y el trabajo.
La programación musical tendrá un peso destacado desde el primer fin de semana. El sábado 4 de julio, la Plaza de los Pescadores acogerá una feria de tapas y vinos, con productos locales y vinos de la zona, seguida de un festival de salsa con Andrea Rodríguez y la Banda del Trópico, Héctor Artíles “Yo Marc”, en tributo a Marc Anthony, y la Orquesta La Fórmula de la Salsa.
Al día siguiente, el domingo 5 de julio, la música cambiará de registro con una noche dedicada a los boleros y otras canciones, con la participación de Claritzel y Carlos Miyares, el ciclo de boleros de Ricardo Alonso y la presentación de Eva García.
Las familias también contarán con una programación específica. El jueves 9 de julio, la Plaza de Los Pescadores acogerá Menudas Fiestas, con programación especial para niñas y niños, la Orquesta Trikitrá, cuentos para cantar de Bolina Títeres y baile infantil con Mi Music Kids Band. El calendario infantil continuará con propuestas como la Fiesta del Chorro del Agua, actividades con castillos acuáticos, la Fiesta del Agua y la Espuma, el Día del Nieto y el espectáculo Planeta Komba.
La fiesta también reservará espacio para el arte y la cultura. El viernes 10 de julio se celebrará el acto de entrega de los Premios al Arte 2026 y la presentación del libro “Guía de arte urbano en Candelaria”, además de exposiciones vinculadas al certamen de pintura Dimas Coello y otras disciplinas creativas. Esa misma noche, la Plaza de Los Pescadores acogerá una fiesta ochentera con Última Parada, Los Vándalos y Gran Canaria.
El sábado 11 de julio llegará uno de los momentos centrales de las fiestas con la celebración de la Virgen del Carmen. La jornada comenzará a las 6.30 horas en la Parroquia de Santa Ana con el Rosario de la Aurora y la procesión de la Virgen del Carmen hasta el muelle pesquero. A su llegada a la Plaza de Los Pescadores se celebrará la eucaristía, seguida de una chocolatada popular.
La mañana continuará con la elaboración y exhibición de alfombras de sal realizadas por vecinas y vecinos en la calle El Pozo, además de animación musical con la Dixieland Las Candelas. Ya por la tarde, a las 19.30 horas, tendrá lugar en el muelle pesquero la oración, ofrenda floral, embarcación de la Virgen del Carmen y procesión marítima, uno de los actos más esperados y emotivos de la programación.
Tras el regreso de la imagen, habrá fuegos artificiales y la vuelta a la Parroquia de Santa Ana por las calles alfombradas, acompañada por la Banda de Música Las Candelas. La noche concluirá con una verbena en la Plaza de Santa Ana con las orquestas Tenerife y Maquinaria.
El domingo 12 de julio, el muelle pesquero acogerá la Fiesta del Chorro del Agua, con castillos hinchables y animación con DJ. Por la noche, Vocal Siete ofrecerá un concierto en la Plaza de Los Pescadores con el espectáculo VS Radio.
Otro de los ejes de esta edición será el 50 aniversario de la Banda de Música Las Candelas, que contará con una exposición al aire libre en la calle La Arena y sus alrededores a partir del miércoles 15 de julio. Ese mismo día habrá también una nueva cita infantil junto al Ayuntamiento con una gran fiesta del agua y la espuma.
La Festividad de la Virgen del Carmen continuará el jueves 16 de julio con una eucaristía en la Parroquia de Santa Ana y la tradicional sardinada popular y baile del Día del Carmen en la Plaza de Los Pescadores. La cita contará con la Banda Cepillao, Orquesta Colombia y DJ Chris G, con dinamización a cargo de Radio Rumberos.
El folclore tendrá una presencia destacada el viernes 17 de julio con la 12ª Muestra Nacional de Folklore “Manolo Ramos”, en la Plaza de Santa Ana, con la participación de la Agrupación Folklórica Antón Guanche, el Grupo Danzas Manchegas Magisterio de Albacete y la Agrupación Folklórica Los Brezos. Ese mismo día se abrirá también la exposición de los Premios Tamaimos a la propuesta experimental a partir de arcilla local.
El sábado 18 de julio será el turno de uno de los actos más multitudinarios: la Cena Romera y Baile de Magos y Pescadores, en el recinto junto al Ayuntamiento. La noche contará con las orquestas Son Sabor, Furia Joven de Gran Canaria, Pepe Benavente y Revelación. La organización recuerda que será imprescindible acudir con traje tradicional, típico o de pescador.
La programación continuará con propuestas de ocio popular como la retransmisión de la final del Mundial de Fútbol en pantalla gigante el domingo 19 de julio en la Plaza de Santa Ana, con DJ Adri Coello, además de sesiones de cine al aire libre los días 20 y 21 con las películas Cómo entrenar a tu dragón y Zootrópolis 2.
El miércoles 22 de julio llegará Candelaria Joven con D’Lokos, en un recinto cerrado, sin alcohol, con control de acceso y entrada gratuita. Participarán Tana Sandoval, DJ Wes, Renzzo, Claudia Rutten y Javi Plasencia. A continuación, el grupo Nueva Línea ofrecerá un baile abierto a todo el público.
El jueves 23 de julio se celebrará el Día del Nieto con actividades familiares en la calle Juan el Cape Pescador y el espectáculo Planeta Komba. Esa misma noche, la Plaza de Santa Ana acogerá una noche de humor con Delia Santana y Kike Pérez.
El viernes 24 de julio se celebrará el 4º Baile de Pescadores “Aquellos bailes de antes”, con un encuentro vecinal en la Plaza de Santa Ana y las actuaciones de Son 21, Orquesta Orotava y su vocalista “Máximo” y Grupo Canarias. La entrada tendrá un precio simbólico de un euro y será gratuita para menores de 0 a 5 años.
El sábado 25 de julio estará dedicado al Día del Abuelo, con un homenaje a las personas mayores del municipio y un concierto especial por los 50 años del grupo Achamán. La noche continuará con verbena a cargo de la Orquesta Guaracha y el Grupo Bomba de Fuerteventura.
El domingo 26 de julio llegará la Festividad de Santa Ana y San Joaquín. La jornada comenzará con un pasacalle festivo con la Batucada Al Magec por las calles de Santa Ana y el casco de Candelaria. A las 11.45 horas partirá desde el Centro Alfarero Casa Las Miquelas la procesión cívica y traslado del pendón hasta la Parroquia de Santa Ana, donde a mediodía se celebrará la solemne función religiosa en honor a Santa Ana.
Por la noche, a las 20.00 horas, se celebrará una eucaristía ofrecida por los mayores del pueblo y, a las 21.00 horas, la procesión de las veneradas imágenes de Santa Ana y San Joaquín, acompañada por representantes eclesiásticos, la Corporación municipal, la Banda de Música Las Candelas y fieles. El recorrido discurrirá por calles como Isla de Tenerife, Santa Ana, La Cardonera y Juan el Cape Pescador, y concluirá con fuegos artificiales.
La agenda festiva se prolongará además hasta finales de julio y principios de agosto con el Marea Festival 2026, que se celebrará del 30 de julio al 2 de agosto en la entrada a la playa de Punta Larga. La cita incluirá actuaciones de Moise González, Atteneri Caro, Cristina Mahelo, Agua del Chorro, Juan Mesa y Los Tertabifos, Batucada Al Magec, La Caliente, Princesa, tributo a Joaquín Sabina, y Lotus Revival.
Con este amplio programa, Candelaria vuelve a reunir devoción, tradición marinera, cultura popular y música en unas fiestas que mantienen su raíz religiosa y vecinal, pero que también buscan abrirse a nuevos públicos y convertir el municipio en un gran escenario festivo durante el mes de julio.