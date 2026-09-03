Skate, parkour y BMX gratis este sábado en Candelaria: horarios y actividades

Candelaria acogerá este sábado, 5 de septiembre, una nueva jornada de Tenerife Urbano, un programa del Cabildo de Tenerife que acercará a la población joven diferentes disciplinas deportivas vinculadas a la cultura urbana. Las actividades serán de 17:00 a 21:00 horas, en el Pabellón Rosendo Alonso Tapia y sus inmediaciones, con participación libre y gratuita.
La jornada permitirá practicar o acercarse a modalidades como skate, parkour, calistenia, BMX freestyle, baloncesto 3×3 y danzas urbanas, en una propuesta que combina deporte, ocio activo y convivencia.
El encuentro supone la tercera parada de la octava edición de Tenerife Urbano, después de las jornadas celebradas en Santa Cruz de Tenerife y Arona.
Qué actividades habrá en Candelaria
El programa reúne distintas disciplinas relacionadas con el deporte urbano y la actividad física en espacios abiertos.
Entre las propuestas estarán el skate, parkour, calistenia y BMX freestyle, además de baloncesto 3×3 y danzas urbanas. La iniciativa busca acercar estas modalidades a la población juvenil y ofrecer alternativas de ocio vinculadas a la práctica deportiva.
Las actividades son gratuitas y de participación libre, aunque algunas propuestas tienen requisitos específicos. Es el caso del baloncesto 3×3, que requiere inscripción previa.
Las personas interesadas pueden consultar el procedimiento de inscripción en la página web del área de Deportes del Cabildo de Tenerife.
Dónde y cuándo será la jornada
El tercer encuentro de Tenerife Urbano se celebrará este sábado 5 de septiembre, entre las 17:00 y las 21:00 horas, en el Pabellón Rosendo Alonso Tapia y sus inmediaciones, en Candelaria.
La consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife, Yolanda Moliné, explicó que el programa continúa después de sus primeras jornadas en Santa Cruz y Arona con el objetivo de generar espacios de encuentro y convivencia y fomentar hábitos de vida activos.
Moliné también destacó la colaboración de los ayuntamientos y del Servicio de Deportes de la Universidad de La Laguna en el desarrollo del programa.
Por su parte, la concejala de Juventud del Ayuntamiento de Candelaria, Maeva Tendero, animó a la población joven a participar en una jornada que, según señaló, ofrece una alternativa de ocio activo y saludable y responde a los intereses de los jóvenes del municipio.
Cuándo serán las próximas jornadas
Tenerife Urbano continuará durante septiembre con otros dos encuentros.
El 12 de septiembre la actividad llegará a la plaza de La Cruz Santa, en Los Realejos, mientras que el 25 de septiembre se celebrará una nueva jornada en la Universidad de La Laguna.
El programa mantiene el carácter gratuito y de participación libre, aunque determinadas actividades requieren inscripción previa.