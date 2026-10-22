Muere en Francia un hombre infectado por el virus Shamonda, detectado por primera vez en humanos

Las autoridades sanitarias de Francia han confirmado este jueves, 22 de octubre, la primera infección humana conocida por el virus Shamonda, un patógeno que hasta ahora solo se había detectado en animales. El paciente, que sufría una inmunodepresión grave, falleció a principios de octubre en un hospital de Lyon, aunque todavía se investiga la relación exacta entre el virus y su muerte.
El hallazgo ha llevado al Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) a intensificar la vigilancia del virus, que ya se ha detectado en explotaciones ganaderas de distintos países europeos, incluida España.
Pese a este primer caso, los ministerios franceses de Sanidad y Agricultura han asegurado que, con los conocimientos disponibles, no se ha identificado ningún riesgo sanitario para la población general.
Qué se sabe del primer caso humano del virus Shamonda
El fallecido estaba ingresado en los Hospitales Civiles de Lyon debido a una enfermedad grave que había debilitado considerablemente su sistema inmunitario.
Según el comunicado conjunto de las autoridades francesas, las complicaciones cerebrales que presentó antes de morir estarían “muy probablemente relacionadas” con la infección por el virus Shamonda.
Sin embargo, el ECDC ha precisado que las investigaciones continúan para determinar si el patógeno causó o contribuyó al fallecimiento.
La principal hipótesis apunta a que el paciente contrajo la infección por la picadura de un pequeño insecto del género Culicoides en el este de Francia, una región donde se había detectado circulación del virus entre animales durante la primavera y el verano de 2026.
Los organismos sanitarios mantienen abiertas investigaciones clínicas, biológicas y epidemiológicas para esclarecer las circunstancias del contagio.
Qué es el virus Shamonda y cómo se transmite
El virus Shamonda (SHAV) pertenece al género Orthobunyavirus y fue identificado por primera vez en Nigeria a mediados de la década de 1960.
Hasta este año, su presencia se había comunicado de manera esporádica en distintas regiones de África y Japón, principalmente en animales de explotación ganadera.
Su transmisión se produce fundamentalmente mediante la picadura de pequeños insectos conocidos como jejenes, pertenecientes al género Culicoides.
El ganado bovino es uno de los principales hospedadores del virus. Los animales infectados pueden presentar fiebre, diarrea y una disminución de la producción de leche.
También se han identificado infecciones en ovejas y cabras, mientras que en algunos équidos se han observado síntomas neurológicos cuya relación con el virus todavía no ha podido demostrarse.
En el verano de 2026 se identificó por primera vez en Europa una variante denominada Shamonda-Europe, que comenzó a detectarse en distintas explotaciones ganaderas.
El virus Shamonda ya se ha detectado en España
La aparición del primer caso humano se produce después de que el virus haya sido identificado en animales de numerosos países europeos.
Según el ECDC, entre los territorios que han notificado su presencia figuran España, Portugal, Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda, Italia, Austria, Suiza, Luxemburgo, Países Bajos y Liechtenstein, además de Jersey.
En España, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha confirmado la detección del virus Shamonda en explotaciones de ganado bovino mediante análisis del Laboratorio Central de Veterinaria de Algete.
Los animales afectados han presentado síntomas similares a los registrados en otros países europeos, principalmente fiebre, diarrea y reducción de la producción láctea.
La detección del virus en ganado español no significa que se hayan confirmado infecciones en personas. El caso de Francia constituye, según las autoridades europeas, la primera infección humana documentada.
Qué riesgo existe para la población
El ECDC mantiene contactos con las autoridades francesas y otros organismos europeos para evaluar las posibles implicaciones de esta primera infección humana.
Por ahora, el organismo recuerda que el único paciente identificado padecía una enfermedad grave que aumentaba su vulnerabilidad frente a las infecciones y sus posibles complicaciones.
Además, los insectos que transmiten habitualmente el virus presentan mayor actividad entre la primavera y el otoño. Con el descenso de las temperaturas, su presencia tiende a disminuir en buena parte de Europa.
La vigilancia se desarrolla en colaboración con la Comisión Europea y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), especialmente en lo relacionado con la salud animal y el seguimiento de posibles nuevos casos.
El Ministerio de Agricultura español señala que actualmente no existe una vacuna frente al virus Shamonda. En las explotaciones ganaderas, las medidas preventivas se centran en controlar los insectos transmisores y tratar los síntomas de los animales afectados.
Las autoridades europeas continuarán investigando el caso de Francia para determinar cómo se produjo la infección y qué implicaciones puede tener este hallazgo para la salud pública.