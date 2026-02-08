“La Virgen de Candelaria merece un respeto, hay más efemérides en el año para el día de Tenerife”

El 2 de febrero no es una fecha cualquiera en Tenerife. Se celebra la festividad litúrgica de la Virgen de Candelaria, un día marcado en rojo en el calendario -es una jornada festiva en la Isla- profundamente arraigado entre miles de tinerfeños, que visitan la Villa Mariana para honrar a la Morenita.
La decisión adoptada este año por el Cabildo de designar esta jornada como el “día de Tenerife”, con acto institucional incluido en el Auditorio Adán Martín, ha generado una encendida polémica entre una amplia corriente social que ve fuera de lugar esta iniciativa, que surge en la antesala de un año electoral, al entender como una “falta de respeto” a la Patrona de Canarias y a lo que representa en el sentimiento de sus devotos. En esa línea se encuentra Mari Brito, la alcaldesa de Candelaria, que por primera vez se pronuncia en DIARIO DE AVISOS sobre la controversia.
-¿Le ha molestado que el Cabildo designe el “día de Tenerife” el 2 de febrero, una fecha de tanto significado para la Villa Mariana y la Isla en su conjunto?
“Sí, porque el 2 de febrero es el día de la Virgen de Candelaria y hay que conmemorarlo y respetarlo. No me parece coherente que se haya designado esta fecha como el día de Tenerife. Además, puede hacer creer a mucha gente que la patrona de la Isla es la Virgen de Candelaria cuando en realidad es la Virgen de Los Remedios, por lo que esta medida afecta a la patrona de todos los canarios. Entendemos que hay muchos más días en el calendario y efemérides en el año para conmemorar el día de Tenerife. La figura de la Virgen, como la luz de la candela que nos guía, que es lo que se celebra el 2 de febrero, se debe respetar. Además, nos ha parecido inapropiado y poco respetuoso que, para anunciarlo, se haya recurrido a la frase “todos los caminos llevan hacia ti”, junto a una imagen del Teide, cuando la frase que se utiliza desde siempre, cada 2 de febrero y 15 de agosto, es “todos los caminos conducen a Candelaria”.
-¿Llegó a expresarle su malestar a la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, durante los actos de celebración en Candelaria?
“No tuve la oportunidad de comentárselo a la presidenta ese día, pero, insisto, hay muchos hitos relacionados con la historia de la isla de Tenerife para dedicarle una jornada. Nuestra Madre merece respeto y la atención plena ese día. Y ya no hablamos de un motivo estrictamente religioso, que también, sino de un símbolo cultural y del patrimonio de todos los canarios. Me parece muy bien que se pretenda reconocer a las personas que han contribuido al desarrollo de la Isla, pero hay otras fechas para hacerlo y no la de la Virgen de Candelaria, patrona de todos los canarios”.
La Virgen de Candelaria y su día
-Deduzco que le parece oportunista la decisión de crear en esta fecha, y en este año, el día de Tenerife…
“Me parece, sobre todo, contradictorio, porque el mismo Cabildo, bajo la presidencia de Carlos Alonso, le otorgó en el año 2018 a la Virgen el honor de ser la presidenta honoraria y perpetua de la institución. Entonces, lo entiendo menos, porque no me parece coherente que se le quiera honrar con ese título y, por otro lado, el día que se celebra su festividad litúrgica principal no se atienda ni se respete su día”.
-¿Ha detectado ese malestar en su municipio?
“Sí, pero sobre todo lo que hemos constatado estos días es la gran devoción y el fervor de las personas que acuden a Candelaria, ya sean peregrinos y visitantes de todos los municipios, de otras islas e incluso de la Península y hasta turistas procedentes del extranjero, que llegan a esta Villa Mariana por la figura de la Virgen. Lo hemos visto, un año más, en todos los actos y especialmente en la procesión de Las Candelas, una impresionante manifestación de fervor de miles de devotos en la víspera de la festividad. Candelaria es especial porque tiene a la Patrona y da nombre a este municipio”.
-No asistió al acto institucional celebrado en el Auditorio Adán Martín. ¿Fue su forma de expresar su discrepancia con el Cabildo?
“Tenía ese día todos los sentidos puestos en la celebración en mi municipio, igual que todas las personas que acudieron a Candelaria. No participé en el acto institucional del Cabildo porque no me pareció oportuno y, además, tenía que estar en las celebraciones de la Virgen tanto por la mañana como por la tarde. Tuve claro que en una fecha tan señalada como el 2 de febrero manda el sentimiento de arraigo y pertenencia, y yo tenía que dedicarme plenamente a ello”.
-Desde que llegó a la Alcaldía en 2015 se ha empeñado en proyectar la imagen de la Patrona de Canarias a todo el Archipiélago a través de presentaciones itinerantes de las fiestas de agosto por todas las islas. ¿Percibe que esa labor y ese mensaje van calando y que la figura de la Morenita se ve ahora más cercana que hace años fuera de Tenerife?
“Sí, ese tipo de acciones contribuyen a un mayor conocimiento de lo que significa la Virgen para todos los canarios y no solo desde el punto de vista cristiano, sino también cultural. A través de estas iniciativas, muchas personas han disfrutado de la oportunidad de tener más cerca la fiesta. Este año realizaremos la presentación en El Hierro, previsiblemente en el municipio de La Frontera, donde existe la parroquia de la Virgen de Candelaria. Esa devoción es el vínculo que nos une a todos los canarios y eso es lo que tratamos de proyectar desde el Ayuntamiento, porque entendemos que nuestra misión como servidores públicos es preservar lo que nos identifica”.
-Por cierto, ¿cómo marchan las obras de la plaza de la Patrona de Canarias?
“Los trabajos avanzan a buen ritmo aunque es verdad que tenemos pendiente una nueva reunión con el Cabildo para actualizar la información sobre los plazos y las principales incidencias. Ha habido que realizar algunas alteraciones sobre la cronología prevista inicialmente debido a varios modificados que se han redactado por diversas incidencias, algunas de ellas en el Paseo de San Blas. Ya se trabaja en toda la infraestructura hidráulica, es decir, en todas las canalizaciones de saneamiento, y estamos a la espera de firmar un convenio para poder comenzar una obra fundamental, que es la conexión de las canalizaciones de saneamiento con la depuradora comarcal del Valle de Güímar, una obra que será financiada por el Gobierno de Canarias”.
-¿Cuándo finalizarán las obras?
“En teoría, en diciembre de 2027. Aún no nos han presentado si hay alguna modificación de los periodos previstos”.
-El Auditorio, actualmente en construcción junto al centro comercial Punta Larga, es la gran apuesta cultural en materia de infraestructura de este mandato. ¿Cómo marchan los trabajos?
“Estamos muy contentos con la obra. Ya se ha comenzado con los cimientos y vemos que las previsiones, de momento, se van cumpliendo. Esperamos que a mediados del próximo año podamos contar, en un lugar estratégico como la Rambla de los Menceyes, con esta infraestructura tan necesaria para Candelaria, que supone una apuesta decidida por nuestra cultura y por contar con un espacio digno en el que poder desarrollar una programación que ya se ha consolidado en otros espacios del municipio”.
-¿El proyecto de la piscina municipal está, por fin, próximo a ejecutarse?
“Sí, es una demanda histórica de nuestro municipio y hemos luchado para salvar todos los obstáculos que nos hemos ido encontrando. En septiembre pasado llevamos a pleno el expediente de licitación. Es verdad que quedó desierto porque no se presentaron empresas, lo cual nos extrañó bastante. Ya disponemos del proyecto con los precios actualizados. Hablamos con varias empresas a ver si podíamos acometer un procedimiento negociado y todas nos transmitieron la falta de mano de obra, lo que incrementa los precios, alterando el coste de los proyectos. Finalmente, lo que decidimos fue actualizar los precios y ahora estamos a la espera de poder incorporar los remanentes de tesorería para poder llevar de nuevo a pleno la licitación de este proyecto, insisto, ya con los precios actualizados. Es una obra de dos años, como el auditorio. Confío en el inicio de las obras lo antes posible, aunque no me atrevo todavía a dar fechas”.
-También está en marcha el centro sociosanitario de Barranco Hondo, financiado mayoritariamente por el Cabildo, con 42 plazas residenciales y 20 de centro de día, que paliará el déficit de plazas para mayores en el Valle de Güímar. ¿Qué nos puede contar?
“Los trabajos van a buen ritmo, hay plantas que ya se han alzado, aunque es una obra más larga que la de la piscina o el auditorio, con una previsión de tres años. Es muy probable que se tenga que aplicar un nuevo modificado, lo que supondrá un incremento de la aportación del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife (IASS) para cubrir las incidencias que se ha encontrado la dirección de obra.”
-Como presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), ¿cuál es su análisis sobre la realidad del mercado inmobiliario en las Islas, que está condenando a muchas familias a una situación límite?
“Son muchos los elementos que inciden en la situación de la emergencia habitacional en la que se encuentra el Archipiélago canario. Tenemos que seguir avanzando, sobre todo, en la construcción de vivienda pública. Desde la Federación Canaria de Municipios también reclamamos que se mantenga la partida presupuestaria del Gobierno y los convenios vigentes para la rehabilitación de viviendas, sobre todo en municipios de menos de 20.000 habitantes. Debe existir una corresponsabilidad entre las administraciones públicas, los sectores empresariales y la ciudadanía, porque si no tratamos de llegar a consensos entre todos los agentes implicados será muy complicado poder buscar salidas, y nos han elegido, no olvidemos, para encontrar soluciones. Con las posiciones de inmovilidad y confrontación no está de acuerdo la ciudadanía”.
-¿Qué opina de la nueva ley aprobada por el Parlamento de Canarias, en noviembre pasado, que regula la vivienda vacacional en el Archipiélago?
“Reclamábamos una ley que regulara el sector, pero reivindicamos un marco normativo claro y específico para la regulación de las actividades clasificadas en las viviendas vacacionales. Pedimos que se clarifique la competencia de los ayuntamientos en esta materia. Hemos enviado la documentación a la que nos comprometimos con el Gobierno de Canarias y esperemos poder mantener alguna reunión próximamente”.