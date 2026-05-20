Fin de semana de tradición en Tenerife: horarios, fechas y ubicaciones de las romerías y los Bailes de Magos

Tenerife vivirá un fin de semana de tradiciones con la celebración de diversas romerías, bailes de magos y cenas canarias distribuidas por diferentes municipios de la Isla. Los actos programados arrancan este viernes y se prolongan durante el sábado, concentrando a numerosas agrupaciones folclóricas, parrandas y orquestas populares.
Las citas de este viernes: Santa Úrsula y Tacoronte
El calendario de celebraciones se inicia el viernes 22 de mayo en el municipio de Santa Úrsula con la XXVII Romería de La Corujera. El recorrido de las carretas y parrandas comenzará a las 17:00 horas con salida desde La Tosquita y finalizará en la Plaza de La Corujera, donde se desarrollará la actuación musical de “Tu Dúo D&P”.
Esa misma noche, a partir de las 21:30 horas, la Plaza de La Caridad en Tacoronte albergará el XXII Baile de Taifas Guarache – La Caridad. Este evento de entrada libre, que requiere vestimenta tradicional obligatoria, cuenta con la colaboración de la Concejalía de Fiestas y el Área de Cultura del Ayuntamiento de Tacoronte. El apartado musical estará cubierto por las actuaciones de la A.C.F. Surco y Arado (Gáldar, Gran Canaria), G.F. Isogue (Bajamar, La Laguna), A.F. Los Aceviños (Santa Cruz de Tenerife), A.F. de Higa (La Perdoma, La Orotava) y la A.F.C. Guarache (Tacoronte). Las reservas de mesas se gestionan a través del teléfono 616 82 73 64.
Sábado de Bailes de Magos en Los Realejos y La Laguna
El sábado 23 de mayo concentra el grueso de los bailes de magos de la jornada. En Los Realejos, los actos musicales darán comienzo a las 23:00 horas distribuidos en tres espacios urbanos principales:
- Plaza Viera y Clavijo: Actuaciones de las orquestas Malibú, Arguayo Band y Orquesta Maquinaria.
- Calle Dr. González: Presencia de las formaciones Swing Latino y Teide Swing.
- Avenida de Los Remedios: Escenario dedicado al folklore con los grupos Chiguet, Guayacsanta, Echeyde Valle Verde, Tigaray, Acorán, Los Dóniz y El Chirato.
Por su parte, el municipio de San Cristóbal de La Laguna registra tres convocatorias distintas este sábado de magos. En La Cuesta, la cita se ubica en la Plaza del Tranvía a partir de las 19:30 horas, contando con el repertorio de la Agrupación Folclórica Ariferint, la Agrupación Folclórica Princesa Iraya, la Parranda Cuevas de Lino el Batán, la Agrupación Folclórica Santa Ana del Ortigal y el grupo musical Clase Aparte.
Asimismo, el Pabellón de Las Mercedes acogerá su Baile de Magos desde las 22:00 horas con las intervenciones de la Parranda de Las Mercedes, la Parranda La Cirila y El Morocho. A la misma hora, Guamasa desarrollará su tradicional Baile de Magos en honor a San Isidro, que incluirá el acto de elección de la Romera Mayor.
Cena Canaria en Ravelo y Paseo Romero en Puerto de la Cruz
La vertiente gastronómica y vecinal se traslada a El Sauzal con la celebración de la Cena Canaria de Ravelo a las 21:00 horas. La Plaza de Ravelo albergará el denominado Baile del Día de Canarias, un evento organizado por la Comisión de Fiestas de la localidad.
Finalmente, el Puerto de la Cruz organiza su Paseo Romero este sábado. La comitiva partirá a las 16:00 horas desde el Centro Comercial Martiánez y concluirá en la zona del muelle pesquero sobre las 20:00 horas. El recorrido estará compuesto por un total de 14 carretas tiradas por yuntas de bueyes, cada una asociada a un grupo folclórico encargado de ofrecer vino del país y productos gastronómicos locales. Tras la llegada al muelle, la actividad se prolongará hasta la medianoche con animación a cargo de un DJ y la instalación de un chiringuito.