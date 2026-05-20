Tragedia en Maldivas: muere el surfista canario Jorge Acosta ‘El Pingüino’

La comunidad surfera en Canarias y la sociedad de Lanzarote se encuentran en estado de conmoción tras confirmarse el fallecimiento del surfista Jorge Acosta, conocido entre sus allegados como ‘El Pingüino’.
El deportista, de 53 años y residente en Caleta Caballo (Teguise), murió ahogado en el atólón de Gaafu Dhaalu, situado en el sector sur de las islas Maldivas.
El suceso se registró mientras el lanzaroteño participaba en una expedición a bordo de un barco de safari turístico, una modalidad extendida entre los surfistas que recorren este archipiélago del océano Índico en busca de olas y arrecifes.
Acosta se había desplazado junto a un amigo hacia una zona de rompientes próxima a la isla de Vaadhoo, un enclave habitual para la práctica de este deporte debido a las condiciones de su oleaje.
Según informan las fuerzas de seguridad locales, tras sufrir el percance en el agua, la víctima fue evacuada de urgencia hacia la clínica de Vaadhoo. Los servicios médicos del centro sanitario confirmaron el fallecimiento a las 12:57 hora local (09:57 hora canaria).
Las autoridades policiales del país asiático han abierto una investigación oficial para esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el ahogamiento.
Hipótesis del accidente y luto en Lanzarote
Franito Sáenz, surfista local y compañero de olas de la víctima, ha señalado la posibilidad de que Acosta sufriera un impacto involuntario con su propia tabla tras una caída en la zona de la rompiente, un tipo de incidente que puede dejar inconsciente al deportista en el agua.
Sáenz ha destacado las dificultades añadidas que suponen las labores de reanimación y rescate en áreas con series constantes de olas y espumas, donde la embarcación principal suele permanecer alejada de la línea de peligro.
Jorge Acosta era considerado uno de los pioneros del surf en Lanzarote, habitual de las zonas de Caleta Caballo y La Santa (Tinajo).
La organización del Lanzarote Quemao Class, evento de repercusión internacional que se celebra anualmente en la costa de Tinajo, ha expresado públicamente sus condolencias, calificando a Jorge Acosta como “un gran amigo de la comunidad surfera” y “un clásico de las olas” de la Isla.
Repunte de incidentes en Maldivas
La muerte del deportista canario coincide con una sucesión de percances graves que afectan a visitantes extranjeros en el archipiélago asiático. De acuerdo con los balances policiales, este es el tercer incidente con turistas internacionales registrado en el país en un periodo que apenas supera el mes de duración.
Las autoridades maldivas informaron el mismo día del hallazgo de los cuerpos de cinco ciudadanos italianos que perdieron la vida durante una inmersión de buceo en el atolón de Vaavu, próximo a la capital del país.
Las tareas de localización de los cadáveres requirieron la intervención de especialistas internacionales y se vieron afectadas por el fallecimiento de un buzo militar de las fuerzas de rescate locales.
Por otra parte, semanas antes de este suceso, un médico ginecólogo español de 30 años, que se encontraba en el archipiélago celebrando su luna de miel, sufrió la amputación de una extremidad inferior tras ser atacado por un tiburón tigre mientras realizaba una actividad de buceo en aguas del atolón de Gaafu Alif, una demarcación geográfica adyacente al lugar donde se localizó el siniestro de Jorge Acosta.