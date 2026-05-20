Vinopop Tenerife reúne a Café Quijano, Tennessee y los mejores tributos a Estopa y Sabina

El próximo 23 de mayo, el Polvorín de Taco, en La Laguna, se convertirá en el epicentro de una experiencia única con la celebración de la primera edición de Vinopop en Tenerife. Este innovador evento, organizado por Moon World con la colaboración del Ayuntamiento de La Laguna a través de las áreas de Cultura, Fiestas y el Organismo Autónomo de Actividades Musicales, nace con el objetivo de fusionar lo mejor de la cultura vitivinícola con la música en directo, creando un espacio donde los sentidos serán los verdaderos protagonistas.
Vinopop propone un formato original que combina degustaciones de vinos de alta calidad, gastronomía local y una cuidada programación musical centrada en el pop español. Sobre el escenario se darán cita artistas de reconocido prestigio como Café Quijano, Tennesse y Da Igual, junto a dos espectáculos tributo dedicados a Estopa y Joaquín Sabina, que repasarán algunos de los temas más emblemáticos de sus respectivas trayectorias.
Café Quijano, uno de los grupos más representativos del panorama musical español, aportará su inconfundible estilo que fusiona pop latino y bolero, con una trayectoria consolidada tanto a nivel nacional como internacional. Por su parte, Tennesse llevará al escenario su característico sonido basado en el ‘doo-wop’ y el pop clásico, evocando la esencia de décadas pasadas con un repertorio lleno de nostalgia y ritmo. Completando el cartel, Da Igual ofrecerá una propuesta fresca y contemporánea, conectando con nuevas generaciones y aportando diversidad al evento.
A estas actuaciones se suman los tributos a Estopa y Joaquín Sabina, dos referentes imprescindibles de la música española, cuyas canciones forman parte de la memoria colectiva. Estos espectáculos permitirán al público revivir grandes éxitos en un formato enérgico y cercano, pensado para cantar y disfrutar.
Más allá de la música, Vinopop destaca por su apuesta gastronómica y enológica. El evento maridará vinos canarios con referencias de prestigiosas bodegas de la Península, como Emilio Moro y Menade, ofreciendo una experiencia de degustación que combina tradición, calidad e innovación. Este recorrido por el mundo del vino se complementa con una selección de quesos, gastronomía y repostería autóctona de Gran Canaria, diseñada para poner en valor los sabores del archipiélago.
El espacio del Polvorín de Taco acogerá además diferentes zonas dedicadas a tiendas, terrazas, exposiciones y actuaciones en directo, generando un ambiente dinámico y envolvente que invita a disfrutar con calma de cada propuesta. La combinación de música, vino y gastronomía convierte a Vinopop en una experiencia completa, pensada tanto para el público local como para visitantes.
Con esta primera edición en Tenerife, Vinopop aspira a consolidarse como una cita de referencia dentro del calendario cultural y de ocio de las islas. Una vivencia genuina para quienes buscan algo más que un evento: una oportunidad para compartir, descubrir y disfrutar de lo mejor del vino y la música en un entorno único.