Candelaria abre un nuevo aparcamiento público gratuito

El Ayuntamiento de Candelaria ya ha abierto la explanada frente al centro comercial Punta Larga, junto a la rambla de Los Menceyes, tras acondicionarla como parking público sin coste para los usuarios. Después de varias semanas trabajando las máquinas para extender y aplanar el terreno, los primeros vehículos ya han comenzado a hacer uso de este espacio, cedido gratuitamente al consistorio por la promotora Punta Larga.
La verdadera reválida llegará en las próximas 72 horas, cuando se espera, como todos los fines de semana, que se multipliquen las visitas a este punto del municipio que presenta una abundante oferta de restaurantes, hipermercados, cafeterías y comercios.
Este nuevo recinto de aparcamientos, con capacidad para alrededor de 150 vehículos, supondrá un alivio para los automovilistas en un municipio que busca así paliar su déficit de plazas de estacionamiento.