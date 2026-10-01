La lluvia vuelve a Canarias este jueves, aunque con máximas de 30 grados

La lluvia vuelve a Canarias este jueves, 1 de octubre, con mayor probabilidad de precipitaciones en las Islas occidentales y en el norte de las de mayor relieve. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé además temperaturas con pocos cambios y máximas que podrán alcanzar los 30 grados en Gran Canaria.
La jornada estará marcada por una mayor presencia de nubes en las vertientes norte. Las precipitaciones afectarán especialmente a La Palma y Tenerife, mientras que en Gran Canaria podrá registrarse alguna lluvia ocasional durante las horas centrales del día. La previsión consultada para este jueves confirma también un aumento de la nubosidad en las Islas occidentales.
En las Islas orientales, en cambio, el tiempo será más estable. Lanzarote y Fuerteventura tendrán cielos poco nubosos, aunque aparecerán intervalos matinales en zonas costeras y nubes altas durante el resto de la jornada.
Lluvias en La Palma y Tenerife
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife predominarán los cielos nubosos en el norte, mientras que en el resto habrá más claros. Durante las horas centrales aumentará la nubosidad y podrán producirse lluvias, especialmente en las vertientes septentrionales.
La previsión apunta a que algunas precipitaciones podrán tener carácter persistente de forma local, especialmente en La Palma. Para Tenerife, la mayor probabilidad se concentra también en el norte. RTVC sitúa asimismo las precipitaciones principalmente en La Palma, La Gomera y el norte de Tenerife durante este jueves.
Las temperaturas experimentarán pocos cambios. Se espera únicamente algún ligero descenso de las máximas en las medianías orientadas al norte. Los valores previstos se situarán alrededor de los 27 grados de máxima en Tenerife y podrán bajar hasta los 20 grados en El Hierro, según la información facilitada.
El viento soplará del nordeste moderado y tenderá a ganar intensidad al final de la jornada, con algún intervalo fuerte en zonas expuestas del oeste.
Gran Canaria podrá alcanzar los 30 grados
En Gran Canaria habrá intervalos nubosos en el norte durante las primeras y últimas horas del jueves. En el resto de la Isla predominarán los cielos poco nubosos.
La situación cambiará durante las horas centrales, cuando crecerá la nubosidad en zonas de interior y no se descarta alguna lluvia ocasional.
Las temperaturas permanecerán prácticamente sin cambios, aunque los termómetros podrán alcanzar los 30 grados en medianías del sur y en las zonas más bajas del sudeste. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan valores entre los 24 y los 28 grados. El viento será también moderado del nordeste.
Lanzarote y Fuerteventura, con más claros
La probabilidad de lluvia será menor en Lanzarote y Fuerteventura. La Aemet espera cielos poco nubosos en general, con algunos intervalos durante la mañana en zonas costeras y presencia de nubes altas a lo largo del día.
El cambio de tiempo se notará, por tanto, principalmente en las Islas occidentales y las vertientes norte, mientras que el este del Archipiélago mantendrá un ambiente más estable.
También empeorará progresivamente el estado del mar. La predicción marítima de la Aemet recoge viento del norte o nordeste que ganará intensidad y mar de fondo del noroeste que podrá aumentar hasta los dos o tres metros en algunas zonas durante la jornada. La Agencia no contempla condiciones de aviso costero para este jueves.