Vicky Palma, meteoróloga, sobre el tiempo en Canarias hoy: “Se acercan nubes asociadas a restos de un frente frío”

Canarias afronta este miércoles, 30 de septiembre, una jornada marcada por los cielos despejados durante buena parte de la mañana, temperaturas altas para la época y la formación de nubes de evolución durante las horas centrales. Además, La Palma podría registrar alguna lluvia débil antes de que termine el día.
La meteoróloga de Televisión Canaria Vicky Palma ha explicado esta mañana que el cielo se mantiene “despejado en la mayor parte de las Islas” y que esa situación continuará todavía durante unas horas.
Según ha señalado, la ausencia de viento y el calor favorecerán posteriormente la aparición de nubosidad de evolución en el Archipiélago.
“No hay viento, tenemos calor y eso va a favorecer la creación de nubes de evolución en todas las Islas”, ha indicado Palma.
La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología coincide en líneas generales con este escenario. La Aemet espera un día poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos matinales en zonas costeras.
Posibles lluvias esta tarde en Canarias
Durante las horas centrales, la nubosidad aumentará especialmente en las zonas de interior de las Islas montañosas, donde podría producirse alguna lluvia ocasional, según la previsión oficial.
El cambio más significativo podría producirse en La Palma durante la segunda mitad de la jornada.
Vicky Palma ha explicado que se están aproximando a la Isla nubes asociadas a restos de un frente frío, que ya podían observarse esta mañana en las imágenes de satélite.
Esa nubosidad alcanzará previsiblemente La Palma durante la tarde o la noche y podría dejar precipitaciones débiles antes de que finalice el miércoles, principalmente en zonas del norte.
“Esa nubosidad llegará esta tarde-noche a la Isla Bonita y es probable que acabe dejando alguna precipitación de carácter débil antes de que finalice el día, al menos en zonas del norte”, ha indicado la meteoróloga.
Hasta 30 grados en varias zonas de Canarias
Las temperaturas experimentarán pocos cambios respecto a jornadas anteriores, aunque el calor seguirá siendo protagonista en determinados puntos.
La Aemet señala que podrán alcanzarse los 30 grados en el sureste de Lanzarote y Fuerteventura, así como en medianías del sur y zonas bajas del sudeste de Gran Canaria.
En las dos capitales canarias, las previsiones sitúan la máxima en 29 grados en Santa Cruz de Tenerife y en 28 grados en Las Palmas de Gran Canaria.
Las mínimas previstas son de 24 grados en Santa Cruz de Tenerife y de 23 en Las Palmas de Gran Canaria.
En cuanto al viento, será del nordeste entre flojo y moderado.
La Aemet no contempla fenómenos meteorológicos significativos para Canarias durante este miércoles.