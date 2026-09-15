Alertan de turnos nocturnos sin cobertura policial y jefatura cerrada en Granadilla

UGT Servicios Públicos denunció ayer que el conflicto abierto entre el sindicato de la Policía Local de Granadilla de Abona y la corporación municipal “deja de ser únicamente una cuestión laboral para convertirse en un problema que afecta directamente a la seguridad del municipio y de sus vecinos y vecinas”.
Desde la Federación advirtió de que ya no se trata de un problema que afecta a determinadas noches sin cobertura, sino que se está convirtiendo en la tónica predominante. Tal y como se viene denunciando muchas de las jornadas se está desarrollando bajo mínimos, servicios de día sin ningún efectivo disponible e incluso situaciones en las que la propia Jefatura ha permanecido cerrada y sin custodia policial.
Ante esta situación, la FeSP Canarias consideró especialmente preocupante que la respuesta al problema “se esté limitando a soluciones puntuales que no corrigen la falta estructura de cobertura”. En algunos casos, determinados eventos se han desarrollado sin presencia de la Policía Local y, en otros actos, se ha recurrido de manera puntual al apoyo de otros cuerpos, sin que eso garantice la cobertura continua del municipio, afirman.
La Federación cuestionó el papel de la Jefatura en la gestión de esta situación y reclamó que se traslade con la claridad a la corporación la gravedad de la falta de efectivos y la necesidad de adoptar medidas reales.