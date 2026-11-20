Tenerife GastroNavidad Market Fest volverá a vestir la plaza de España de Santa Cruz de Tenerife con su octava edición. Del 12 de diciembre al 6 de enero de 2027, el mercado navideño reunirá conciertos, bailes, talleres, puestos gastronómicos y actividades para toda la familia, con acceso gratuito.
El recinto combinará la gastronomía y la música en directo en un mismo espacio, con una propuesta pensada tanto para los residentes como para quienes visiten la capital tinerfeña durante estas fiestas.
El cartel de conciertos reunirá a Marta Sánchez (12 de diciembre), Leoni Torres (19 de diciembre), Los Lola (20 de diciembre), Café Quijano (26 de diciembre) y Los Rebeldes (2 de enero). Además, el martes 22 de diciembre se celebrará la llegada de Papá Noel.
El mercado abrirá de 17.00 horas a medianoche y las actuaciones serán de 18.00 a 23.30 horas. El recinto cerrará el 24 de diciembre, acogerá unas campanadas infantiles el 30 y despedirá el año el 31 con música y campanadas.