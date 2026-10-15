Desalojados varios vecinos por un incendio en La Laguna

Un incendio en La Laguna ha provocado el desalojo por seguridad de varios vecinos de las viviendas colindantes. El suceso se produjo en la tarde de hoy en Los Andenes, donde la rápida actuación de los servicios de emergencia evitó males mayores.
El fuego se originó en la segunda planta de un edificio de viviendas, lugar al que acudieron dos dotaciones de Bomberos de Tenerife, de la Policía Local de La Laguna y de la Policía Local de Santa Cruz.
Una vez quedó controlada la situación, afortunadamente sin tener que lamentar daños personales, se procedió a ventilar el inmueble. Desde que sea posible, una técnico de la Gerencia de Urbanismo lagunera procederá a examinar el mismo para descartar daños estructurales en el edificio. Las ochos viviendas colindantes han sido desalojadas por precaución.
Badel Albelo, concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de La Laguna, quiso “felicitar” a los servicios de emergencia por su “rápida actuación” en la que “han preservado en todo momento la integridad de las personas”.
Se esta ventilando ele dficio y uan tenico de lagenrncia de urbanismo accedera ala vivienda para comprobar si existen daños extrcuturales
badel albelo gracias a los efe givos, hemos querido garantixar la segurad de los vecnos y vecinas