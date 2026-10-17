Johnny Depp, en el Auditorio de Tenerife: las primeras imágenes de su nueva película

El Auditorio de Tenerife vuelve a aparecer en una producción cinematográfica internacional. Esta vez, de la mano de Johnny Depp, que protagoniza una de las escenas del tráiler de Day Drinker, su nueva película junto a Penélope Cruz. El avance permite reconocer la parte trasera del emblemático edificio de Santa Cruz de Tenerife, diseñado por Santiago Calatrava.
El propio Auditorio ha compartido las imágenes en su cuenta oficial de Instagram, donde ha celebrado la aparición del actor estadounidense en sus instalaciones. La publicación confirma que el recinto fue uno de los escenarios elegidos para el rodaje del thriller dirigido por Marc Webb.
La película, que en España llevará por título Sed de sangre, se estrenará en los cines estadounidenses el 26 de marzo de 2027. Su llegada a las salas españolas está prevista para el 23 de abril de 2027, según la distribuidora Diamond Films.
Johnny Depp, en el Auditorio de Tenerife
Las imágenes forman parte del primer tráiler de la película, difundido por Lionsgate el pasado 24 de septiembre. En el avance se puede identificar la zona posterior del Auditorio de Tenerife, uno de los edificios más reconocibles de la capital tinerfeña.
La producción rodó parte de sus escenas en Santa Cruz de Tenerife durante 2025, con el recinto cultural como una de sus localizaciones.
El Auditorio ha destacado en Instagram la presencia del actor en el edificio y ha recordado la vinculación de sus instalaciones con otros proyectos audiovisuales internacionales.
La película supone, además, un nuevo encuentro cinematográfico entre Johnny Depp y Penélope Cruz, que ya habían trabajado juntos en Blow (2001), Piratas del Caribe: En mareas misteriosas (2011) y Asesinato en el Orient Express (2017).
De qué trata Day Drinker, la nueva película de Johnny Depp
El thriller cuenta la historia de una camarera de un yate privado, interpretada por Madelyn Cline, que conoce a un misterioso pasajero al que da vida Johnny Depp.
Lo que comienza como un encuentro entre dos desconocidos acaba vinculándolos con una figura del mundo criminal, interpretada por Penélope Cruz.
La película está dirigida por Marc Webb, responsable de The Amazing Spider-Man y The Amazing Spider-Man 2, y cuenta con un guion de Zach Dean.
En el reparto también participan los actores españoles Juan Diego Botto, Arón Piper y Manu Ríos, además de Javier Botet.
La distribuidora Diamond Films ha confirmado que Sed de sangre llegará a los cines españoles el 23 de abril de 2027, casi un mes después de su estreno previsto en Estados Unidos.
El Auditorio de Tenerife, escenario de películas y videoclips
La presencia del Auditorio en Day Drinker se suma a otras producciones audiovisuales que han utilizado el edificio diseñado por Santiago Calatrava como escenario.
Inaugurado en 2003, el recinto destaca por su característica cubierta curva y su ubicación junto al mar, en Santa Cruz de Tenerife.
Entre los rodajes que han utilizado sus instalaciones figuran la película Rambo: Last Blood, la serie británica Doctor Who y el videoclip de Universo, de Blas Cantó.
Más recientemente, The Strokes eligió el recinto para su videoclip Going Shopping, publicado en junio de 2026 y protagonizado por el actor Walton Goggins.
En su publicación de Instagram, el Auditorio ha recordado precisamente este último trabajo audiovisual al celebrar la aparición de Johnny Depp en el tráiler de su nueva película.
Con Day Drinker, el edificio tinerfeño vuelve a formar parte de una producción internacional que llegará a las salas de cine en 2027.