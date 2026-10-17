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Tres motoristas heridos en un accidente con un coche en Tenerife

El accidente ocurrió a las 12.47 horas de este sábado. Los tres afectados fueron trasladados a centros hospitalarios del sur de Tenerife
Motocicleta, motorista
El siniestro se produjo en la carretera TF-21, a la altura del kilómetro 57. / Archivo
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Tres motoristas han resultado heridos este sábado, 17 de octubre, en un accidente de tráfico en el que se han visto implicadas tres motocicletas y un turismo en el municipio de Adeje, en Tenerife. Dos de los afectados presentan lesiones de carácter moderado y el tercero ha sufrido heridas leves.

El siniestro se produjo en la carretera TF-21, a la altura del kilómetro 57, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

La sala operativa recibió una alerta a las 12.47 horas que informaba de la colisión, por lo que activó los recursos de emergencia necesarios para atender a los afectados.

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Dos motoristas trasladados al Hospiten Sur

Hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal sanitario asistió a los tres motoristas implicados.

Dos hombres presentaban traumatismos de pronóstico moderado en el momento inicial de la asistencia. Ambos fueron trasladados en ambulancias del SUC al Hospital Universitario Hospiten Sur.

El tercer motorista sufrió un traumatismo de carácter leve y fue evacuado en una ambulancia de Cruz Roja Española al Hospital del Sur.

En el operativo también participaron agentes de la Guardia Civil, que regularon el tráfico en la zona e instruyeron las diligencias correspondientes.

Por su parte, efectivos del Servicio de Carreteras se encargaron de señalizar el lugar del accidente y despejar la vía.

Por el momento, no han trascendido las circunstancias que provocaron la colisión entre los vehículos.

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