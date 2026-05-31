El Rosario activa el Plan de Emergencias Municipal y anuncia cortes de agua nocturnos en La Esperanza

El Ayuntamiento de El Rosario ha anunciado la activación, de forma preventiva, del Plan de Emergencias Municipal (PEMU). Esta medida excepcional se ha tomado debido a una importante avería producida en la bomba de elevación de la impulsión de La Parra hacia el depósito de La Montañeta.
Para poder acometer los trabajos de reparación de la maquinaria, la corporación local se ve obligada a realizar una interrupción temporal del suministro de agua potable.
Horarios y zonas afectadas
Los cortes de agua se realizarán en horario nocturno para intentar minimizar el impacto en el día a día de los vecinos:
- Horario: entre las 23:00 y las 07:00 horas.
- Zona afectada: afectará de forma parcial al núcleo de La Esperanza.
Desde el consistorio explican que con este parón nocturno se busca “garantizar el correcto funcionamiento de la red durante las mañanas” hasta que el servicio pueda restablecerse con total normalidad. El Ayuntamiento ha pedido disculpas a los vecinos por las molestias ocasionadas.
Ojo a la normativa: La obligación de tener aljibes en casa
A raíz de este incidente, el Ayuntamiento ha lanzado un recordatorio importante a la población aludiendo a la normativa vigente. Según especifica el artículo 69 del Reglamento del Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua de El Rosario (publicado en el BOP nº 46, del 16 de abril de 2025), los usuarios tienen la obligación legal de disponer de depósitos o aljibes interiores.
Estos sistemas de almacenamiento privado deben garantizar una reserva mínima de agua en las viviendas para poder hacer frente, precisamente, a interrupciones esporádicas del suministro como la que acontece esta semana.